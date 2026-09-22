В Австралии пройдет первый масштабный татарский Курултай

В австралийском штате Аделаида 26 сентября стартует недельный Австралийский Татарский Форум-Курултай. Об этом редакции «Миллиард.Татар» сообщил один из организаторов, имам Булат Ишмухаметов.

Главным событием почти семидневной программы станет общественная конференция, посвященная вопросам современной идентичности, образования, истории миграции и гражданских инициатив.

Как рассказал «Миллиард.Татар» представитель татарской общины города Перт Марат Галлям, предварительная онлайн-регистрация на конференцию была открыта в апреле 2026 года и была доступна всем желающим. К 1 августа зарегистрировались 68 взрослых участников, на сегодняшний день их количество достигло 87. При этом 24 участника приедут из других городов Австралии – Мельбурна, Сиднея, Канберры, Брисбена и Перта, трое прибудут из Калифорнии и Узбекистана.

Идея проведения форума зародилась в начале 2026 года в среде местной инициативной группы. Организаторы отмечают, что проект стал ответом на глобальный «татарский ренессанс» последних лет – кратный, минимум десятикратный рост русскоязычного и татарского цифрового контента, активное пробуждение интереса к корням среди молодежи и качественное усложнение жизни диаспор, выходящей далеко за рамки традиционных праздников вроде Сабантуя.

Как рассказал корреспонденту «Миллиард.Татар» Булат Ишмухаметов, события курултая начнутся в татарском доме Аделаиды.

По его словам, для организаторов важно, что первый день Australian Tatar Forum – Kurultai 2026 начнется именно в Татарском доме в Аделаиде. В пятницу, 25 сентября, Татарский дом будет принимать гостей, которые приедут на форум из разных городов Австралии.

Ишмухаметов отметил, что организаторы хотят, чтобы первая встреча прошла в теплой, домашней атмосфере. Сначала гостей встретят, они познакомятся и пообщаются. Затем состоится пятничная молитва и проповедь на татарском языке. Для организаторов это особенно символично, поскольку язык, вера и культура на протяжении многих поколений помогали татарам сохранять свою идентичность, где бы они ни жили.

После молитвы состоится совместное чаепитие от имени владельца Татарского дома, бизнесмена Рустама Садри. Это будет возможность за одним столом спокойно поговорить, встретить старых друзей и познакомиться с новыми людьми.

Сам Kurultai, по словам Ишмухаметова, для организаторов не просто культурный праздник с песнями и танцами. Они хотят создать пространство, где татары Австралии смогут встретиться, поговорить о том, что их объединяет, о проблемах и возможностях диаспоры и, самое главное, о том, что можно передать следующему поколению.

Несмотря на то что татарская община в Австралии относительно немногочисленна (согласно переписи 2021 года, на континенте проживает около 1000 человек с татарскими корнями – примерно один на 25 тысяч жителей), отклик на инициативу превзошел ожидания.

Форум получил широкую поддержку со стороны татарских диаспор других континентов. В рамках международной секции будут представлены видеодоклады спикеров из США, Канады, Германии и Казахстана. В частности, специальным опытом поделится Алима Салахутдинова (Канада) – основательница известной татарской онлайн-школы и детского лагеря в Северной Америке.

Для тех, кто не сможет присутствовать в Аделаиде лично, предусмотрена глобальная онлайн-составляющая: с 26 сентября видеозаписи докладов и ключевых презентаций конференции будут открыты для свободного просмотра на YouTube.