В сельских школах РТ предложили открыть классы по проекту «Физмат прорыв»

В школах населенных пунктов Татарстана необходимо открыть профильные физико-математические классы в рамках проекта «Физмат прорыв». Об этом заявила заместитель проректора – начальник управления академической политики и высшего образования Университета Иннополис Татьяна Камалетдинова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Если говорить о перспективах развития проекта в 2028–2030 годах, то сейчас его первые участники окончат девятый класс, и нам надо думать над тем, чтобы они потом попали в профильные физико-математические классы. Если в физико-математических школах в больших городах с этим проблем нет – ученик просто идет туда и учится, то в небольшом населенном пункте, в райцентре, таких классов нет. И нужно подумать над тем, как их открыть и как ребят туда перевести и не потерять то, что они имели. Это для нас, конечно, большой вопрос», – сказала она.

Камалетдинова отметила, что Университет Иннополис, как оператор проекта «Физико-математический прорыв», готов продолжить сопровождение учителей, которые будут обучать школьников 10–11 классов в рамках этого проекта.

Проект «Физико-математический прорыв» с ежегодным финансированием 250 млн рублей в Татарстане запустили два года назад при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Он направлен на повышение качества знаний и интереса к физике и математике. Проект реализуют Министерство образования и науки РТ и Университет Иннополис.

В рамках проекта открыто 200 профильных кружков, в которых занимаются более 2 тыс. детей. «Из этого количества 170 – это математические кружки для 5–6 классов, а 30 кружков – ноу-хау для педагогической науки в России, потому что наши учителя открыли геометрические кружки в 7–9 классах. Таких кружков нигде, кроме Татарстана, нет», – сообщила Камалетдинова.