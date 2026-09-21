В Москве обсудили роль креативных индустрий в сохранении культурного наследия

Заседание подкомиссии Госсовета по ценностно-ориентированным креативным индустриям прошло в Москве. Участники обсудили тему «Креативные индустрии – ресурс сохранения и воспроизводства историко-культурного наследия России, его ценностей и смыслов». Об этом сообщает портал «объясняем.рф».

Подкомиссия входит в состав комиссии Госсовета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Ее возглавляет губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что заседание Госсовета в декабре будет посвящено сохранению историко-культурного наследия России. Сейчас по поручению секретаря Госсовета Алексея Дюмина идет подготовка к этому мероприятию.

В заседании также участвовал председатель подкомиссии, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. Он отметил, что креативные индустрии становятся одним из действенных инструментов сохранения и воспроизводства историко-культурного наследия России, а также связанных с ним ценностей и смыслов.

По словам Карманова, в России уже есть успешные практики, в которых музейная достоверность сочетается с современными технологиями, а не заменяется ими. Он считает, что такие региональные проекты необходимо масштабировать, чтобы креативные индустрии системно участвовали в сохранении наследия по всей стране, а не оставались отдельными проектами. Такой подход, по его мнению, позволит создать современный механизм воспроизводства культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей.

На заседании представили несколько региональных практик. В Башкирии креативные индустрии рассматривают одновременно как направление экономического развития и инструмент сохранения идентичности и передачи ценностей новым поколениям. Для поддержки этой сферы в республике создали специальный совет, более половины постоянных членов которого составляют представители креативного сообщества.

Популяризации креативных индустрий в Башкирии также способствуют различные проекты и форматы, в том числе передача «Креативный код» и премия «Создатели».

Участникам заседания представили и мультимедийную выставку «Великолепный Эрмитаж». Проект призван сделать шедевры главного музея России доступными для жителей разных регионов страны. По словам художественного руководителя проекта Екатерины Галановой, выставку уже посетили более 15 млн человек.

Галанова также рассказала, что проект постоянно обновляют с учетом новых возможностей искусственного интеллекта. При появлении новых технологий их используют для обновления экспозиции и делают ее более интересной и зрелищной. Выставка «Великолепный Эрмитаж» находилась в Сеуле более четырех месяцев, а аудиогид уже доступен на четырех языках.

Кроме того, на заседании рассмотрели проекты по восстановлению различных локаций и сохранению исторического наследия. Директор АНО развития культуры «Родной край» Арсений-Этельберт Марченко представил проект «Мемориальный музей народного ополчения в Старой Ладоге (история народного ополчения от XIII до XX века)». Инициатива направлена на сохранение памяти о ратном подвиге народа на протяжении многих веков.

Марченко отметил, что Старая Ладога является важным туристическим и историческим центром и местом, связанным с патриотической памятью. Там, в частности, находится могила Вещего Олега. По его мнению, эффективно сохранять наследие можно за счет сочетания трех элементов: сохранения исторических объектов, современных мультимедийных технологий и коммеморативных практик.

По итогам заседания члены подкомиссии и приглашенные эксперты отметили важность системного подхода к сохранению историко-культурного наследия с помощью креативных индустрий. Участники также подчеркнули необходимость распространять успешные региональные практики и продолжать внедрять цифровые технологии в музейную и туристическую сферы.