Музей боевой славы «Память» в Бугульме пополнился новым экспонатом

Фото предоставлено Риммой Баратовой

Музей боевой славы «Память», расположенный на территории военного комиссариата Бугульмы, пополнился фрагментами сбитого беспилотного летательного аппарата. Трофей в город доставили ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Сергей Попов и Игорь Рощин.

Речь идет об украинском ударном беспилотнике самолетного типа большой дальности «Лютый» (АН-196). Его сбила мобильная огневая группа, в составе которой служат в том числе жители Бугульмы.

По словам Игоря Рощина, длина беспилотника составляет 4,4 м, размах крыла – 6,7 м. Аппарат изготовлен из стеклопластика, конструкция усилена металлической сеткой и фанерой.

Фрагменты БПЛА станут частью экспозиции нового зала музея, посвященного специальной военной операции.

Музей боевой славы «Память» находится на территории военкомата на улице Гоголя. В его экспозиции представлены залы, посвященные Великой Отечественной войне, Афганистану, Северному Кавказу, пограничным и десантным войскам.