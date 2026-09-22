В Татарстане 13 ДШИ получат новые музыкальные инструменты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году еще 13 детских школ искусств Татарстана получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебно-методическую литературу. Об этом сообщила директор ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтахова на Республиканском совещании руководителей детских школ искусств в Казани.

На оснащение этих учреждений предусмотрено 62,7 млн рублей. Согласно представленным на совещании данным, 45,8 млн рублей составят средства федерального бюджета, еще 16,9 млн – регионального.

Оснащение ДШИ музыкальными инструментами и учебно-методической литературой проводится в республике на протяжении нескольких лет. В 2020 году в программу вошли 11 школ, в 2022-м – 14, в 2024-м – еще 14.

Общий объем финансирования, по представленным на совещании данным за 2020, 2022, 2024 и 2026 годы, составляет почти 279,7 млн рублей.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что проблема изношенности музыкальных инструментов в школах искусств раньше стояла особенно остро.

«Я попрошу аплодисментов, потому что многие помнят: еще 15 лет назад, когда мы делали аналитику, у нас получалось, что 75% парка музыкальных инструментов были изношены. На самом деле школы искусств долго вообще не оснащались музыкальными инструментами», – сказала Аюпова.

По словам министра, одними из первых мер по обновлению инструментов стали гранты на создание духовых оркестров. Аюпова подчеркнула, что оснащение школ имеет особое значение с учетом продолжительности подготовки профессионального музыканта, которая, по ее словам, занимает 15–18 лет.

Музыкальные инструменты и оборудование в рамках федеральных программ ранее получали и районные ДШИ Татарстана. В частности, в 2022 году материально-техническую базу, включая музыкальные инструменты и оборудование, обновили в Арской детской школе искусств.