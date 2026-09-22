В Татарстане на интеллектуальные транспортные системы потратили 125 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на внедрение интеллектуальных транспортных систем в этом году направили 125 млн рублей, в том числе из федерального бюджета было выделено 91,2 млн рублей. Работы проведены в Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, проводится в рамках регионального проекта „Общесистемные меры развития дорожного хозяйства“ национального проекта „Инфраструктура для жизни“», – рассказал он.

В этом году в рамках проекта модернизировано 18 светофорных объектов с адаптивной системой управления дорожным движением, установлено 18 контроллеров, 89 детекторов, 19 камер видеонаблюдения, отметил Файзуллин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, в Казани модернизировано 12 светофорных объектов, в Набережных Челнах – шесть.

«Все модернизированные светофорные объекты интегрированы в единую систему, обеспечивающую сбор и визуализацию данных о параметрах транспортного потока. Интеллектуальные транспортные системы устанавливают в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек», – подчеркнул замминистра.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в Татарстане с прошлого года. Его цель – обеспечение граждан комфортной и безопасной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.