«Порадовала активность избирателей»: участники и эксперты о выборах в Татарстане

От работы участковых комиссий до представительства интересов Татарстана в Госдуме – участники и эксперты рассказали «Татар-информу», что увидели в нынешней избирательной кампании.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минниханов: Выборы прошли успешно

В России подходит к концу подсчет голосов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. В Татарстане кампания получилась успешной, прошла спокойно и конструктивно.

«Хочу высказать огромные слова благодарности за вашу гражданскую позицию. Выборы прошли без каких-либо сложностей, успешно. И в этом выражена ваша жизненная и гражданская позиция», – обратился к татарстанцам Раис Татарстана Рустам Минниханов во время фестиваля «Время быть вместе».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в своих соцсетях Раис Татарстана написал, что сегодня Татарстан – один из ведущих регионов России, и в этих успехах есть доля каждого татарстанца.

«Только совместными усилиями мы сможем преодолеть все трудности, сохранить курс развития нашей страны и нашей республики», – заявил Минниханов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Камалтынов: Порадовала активность избирателей

Выборы депутатов Госдумы РФ в Татарстане прошли при большом интересе избирателей. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России», заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов.

«В нашей республике традиционно выборы проходят на очень высоком организационном уровне. Порадовала, безусловно, активность наших избирателей, потому что все три дня люди шли на избирательные участки», – сообщил он.

По его словам, за эти три дня он посетил районы республики и отметил спокойную и организованную работу участковых избирательных комиссий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По всей России за выборами наблюдали более 1,1 тыс. иностранных наблюдателей

Важным показателем легитимности выборов является наличие иностранных наблюдателей, заявил политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«Я бы хотел сделать акцент на самом главном – это легитимность этих выборов. Легитимность, которая требует подтверждения как процедурно, так и в форме отчетов тех наблюдателей, которые за ними следят», – сказал он.

По его словам, в России на выборах работали более 1,1 тыс. международных наблюдателей из 133 стран. Они посещали избирательные участки, следили за организацией голосования и в дальнейшем будут наблюдать за подсчетом голосов. По итогам работы наблюдатели готовят отчеты для парламентов и органов исполнительной власти своих стран.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Наблюдатель из Казахстана: Все комиссии на выборах в Татарстане работали очень спокойно

Среди тех, кто наблюдал за избирательным процессом в Татарстане, были и те, кто организовывает выборы в других странах. Например, зампредседателя ЦИК Казахстана Мухтар Ерман нашел общие моменты в организации у России и Казахстана.

«Общее – это активная работа с избирателями, особенно с молодыми. Я знаю, что у вас первый день выборов был посвящен именно молодежной аудитории, был сделан акцент на тех, кто впервые голосует», – отметил он.

Кроме того, эксперта очень впечатлила подготовительная работа перед выборами.

«Практически на каждом участке в открытом доступе находились сертификаты, которые подтверждают, что все они (члены УИК – прим. Т-и) прошли соответствующее обучение и обладают необходимыми навыками и компетенциями. Все комиссии работали очень спокойно. Все участки материально-технически обеспечены», – рассказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Эльмира Зарипова: На выборах увидели широкий отклик от граждан

На избирательных участках Татарстана была создана очень дружеская и теплая атмосфера, заявила в беседе с «Татар-информом» министр труда, занятости и социальной защиты РТ, кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Эльмира Зарипова.

«Мы увидели, как активны избиратели. Люди активно шли на участки, в том числе семьями. И на участках избирательных играла музыка, и было праздничное настроение, шла какая-то торговля, то есть, действительно, мы увидели широкий отклик и активное участие наших жителей республики в избирательной кампании», – подчеркнула она.

Фото: © «Татар-информ»

Высокую явку в Татарстане отметил и кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Илья Вольфсон.

«Выборы прошли на самом высоком уровне. Люди приходили всей семьей с хорошим настроением, принимали активное участие. Выборы показали, что нашим гражданам небезразлична судьба республики и страны», – заявил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Михаил Виноградов назвал три особенности выборов в Татарстане

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов назвал особенности проведения выборов в Госдуму в Татарстане.

Первая особенность, по мнению Виноградова, связана с вниманием республики к процедурам голосования. Он отметил, что Татарстан учитывает разное отношение избирателей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и сохраняет привычные способы участия в выборах.

Второй особенностью эксперт назвал возможность использовать думские выборы для продвижения интересов Татарстана и отдельных территорий на федеральном уровне.

«Момент второй – аргумент рациональный, связанный с пониманием Государственной Думы как лоббистского органа, где территории в непростой подчас конкурентной борьбе даже с однопартийцами предъявляют свои желания, ожидания, настойчивость продвижения интересов республики, отдельных территорий и отбивают те контраргументы, которые когда-либо возникали в отношении Татарстана», – сказал политолог.

Третьей особенностью Виноградов назвал внимание к общественной реакции на происходящие события. По его словам, для отношений граждан и власти важна способность не игнорировать произошедшие эксцессы и выстраивать соответствующую коммуникацию.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

Проведение выборов на высоком уровне и в установленные сроки – большой ответ западным критикам России, уверен кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Максим Топилин.

«Выборы прошли в непростых условиях проведения специальной военной операции. Они были проведены в даты и сроки, установленные Конституцией. Это важный шаг с точки зрения легитимности», – заявил он «Татар-информу».

Топилин также отметил высокую явку во время прошедшего голосования и активное участие и интерес граждан к избирательному процессу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лапин: Порядок на выборах показал всему миру сплоченность нашего народа

Спокойное и конструктивное проведение выборов говорит о высоких качества народа России. Таким мнением с «Татар-информом» поделился Герой России, кандидат в депутаты от «Единой России» Александр Лапин.

«Выборы депутатов Госдумы прошли на высоком организационном уровне. Весь наш народ объединился, сплотился, как единая братская семья. Порядок на выборах показали всему миру сплоченность, высокую нравственность, духовные качества, которые характеризуют весь наш многонациональный народ», – сказал он.

Граждане России достойны самого глубокого уважения, добавил Лапин.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании были допущены десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Зеленые», «Партия прямой демократии» и «Родина».