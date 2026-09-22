Школьников РТ приглашают к участию в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

С 22 сентября по 25 октября при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Мероприятие проводится седьмой год подряд, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Участвовать могут школьники 1–9 классов, а также дошкольники старше 5 лет вместе с учителями или родителями.

В заданиях моделируются реальные ситуации на дороге, а участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий предусмотрены задания соответствующей сложности.

Все участники олимпиады получат сертификаты, победители – грамоты и дипломы.

Для участия необходимо пройти регистрацию на онлайн-платформе «Учи.ру» и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.