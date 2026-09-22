ДК Химиков в Казани после реконструкции станет «резиденцией молодежи»

Дворец культуры Химиков в Казани после реконструкции планируют открыть в феврале 2027 года. Он будет называться «резиденцией молодежи». Об этом РБК Татарстан сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

По его словам, планируется серьезное технологическое обновление с точки зрения комплектации и оборудования.

Кадыров отметил, что в обновленном здании будут работать организации, занимающиеся молодежной политикой. Среди них – информационно-ресурсный центр добровольчества, Лига студентов, КВН Татарстана и АНО «Татарстан – территория возможностей». Министр рассчитывает, что объект станет новой точкой притяжения не только для молодежи, но и для всех жителей Кировского и Московского районов.

Сейчас там продолжаются работы. В частности, восстанавливается мозаичное панно на фасаде здания. В работе, как отметил Кадыров, задействованы активисты «Том Сойер феста».

Дворец культуры химиков построен в Московском районе Казани в 1969 году по адресу проспект Ямашева, 1 рядом с парком «Сосновая роща». Его площадь, по данным минмолодежи РТ, составляет порядка 7,4 тыс. кв. м.

В начале 2026 года Кадыров рассказывал, что на завершение реконструкции Дворца культуры химиков в Казани из республиканского бюджета выделили более 550 млн руб. Там должны появиться концертный зал, студии для записи подкастов, фото- и видеосъемки, площадки для лекций и стратегических сессий.