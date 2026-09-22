Начался отбор в новый состав Молодежного правительства Татарстана

В Татарстане стартовала заявочная кампания республиканского проекта «Кадровый резерв», участники которого в этом году смогут войти в новый состав Молодежного правительства республики. Подать заявку молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет могут до 15 октября, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Проект «Кадровый резерв» реализуется в Татарстане начиная с 2009 года при поддержке Правительства региона. За 16 лет его участниками стали более 17 тыс. человек, около 2,4 тыс. прошли обучение, а свыше 210 выпускников оказались приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти республики.

На этот раз проект полностью посвящен государственной службе. После рассмотрения заявок участников пригласят на очный отборочный этап, намеченный на 23–27 октября. Он будет включать развивающую программу, тестирование и групповое собеседование с экспертной комиссией.

«За 16 лет „Кадровый резерв“ прошел путь от проекта для активной молодежи до работающего инструмента подготовки ребят, которые приходят в государственное и муниципальное управление. В этом году мы даем участникам возможность пройти этот путь на практике – от обучения и решения профессиональных задач до стажировки в органах власти. По итогам отбора лучшие участники войдут в новый состав Молодежного правительства Татарстана», – прокомментировал конкурс министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

После очного этапа участников ждут четыре конкурсные процедуры: решение отраслевых кейсов, деловая переписка, анализ данных и индивидуальное собеседование в формате экспресс-презентации. Финальным этапом станет стажировка в республиканском ведомстве. Претенденты на попадание в кадровый резерв познакомятся с его работой, смогут принять участие в подготовке документов и организации мероприятий.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно до 15 октября на официальном сайте проекта: rezervrt.ru

«Кадровый резерв» реализуется Министерством по делам молодежи РТ совместно с региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан». Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

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