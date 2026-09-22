Казань и Астану в октябре свяжут прямые регулярные авиарейсы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустит прямые регулярные рейсы из Казани в Астану. Полеты из Татарстана в Казахстан начнут выполняться с 27 октября по вторникам и пятницам, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Из Казани в Астану самолеты будут вылетать в 00.45 и прибывать в 5.15 по местному времени. Время в пути составит 2,5 часа.

Из Астаны в Казань отправление назначено на 6.30, а прибытие – на 7.15 по местному времени. Длительность полета – 2 часа 45 минут.

«Благодаря запуску направления пассажирам также станут доступны полеты в Астану из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Минеральных Вод и Мурманска с пересадкой в аэропорту Казани», – говорится в сообщении.

На маршруте задействуют воздушное судно «Боинг 737-800» с компоновкой 189 пассажирских мест.