С 2027 года изменятся правила подтверждения периодов ухода для пенсионного стажа

С 2027 года уход за пожилыми людьми, инвалидами и детьми-инвалидами будет засчитываться в стаж по новым правилам. Заявление в Отделение СФР по РТ нужно будет подавать заранее – до начала ухода, а не после его окончания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«До конца этого года продолжает действовать прежний порядок учета в стаж периодов ухода за нетрудоспособными гражданами. Согласно принятым поправкам, чтобы это время вошло в пенсионный стаж, периоды нужно подтвердить до конца 2027 года. Для этого достаточно подать заявление в Социальный фонд. А с 2028 года подтвердить уход, который был до 2027 года, уже не получится», – пояснили в пресс-службе.

Сегодня уход за людьми старше 80 лет, а также за детьми-инвалидами и инвалидами первой группы учитывается в стаже по заявлению, которое подают в соцфонд после завершения ухода. С 2027 года порядок меняется: заявление нужно будет подавать в начале ухода и продлевать каждые 12 месяцев, если уход продолжается.

Кроме того, при оформлении потребуется согласие человека, за которым ухаживают. Сейчас такое подтверждение нужно только при раздельном проживании ухаживающего и его подопечного.

Чтобы оформлять согласие и заявление было удобнее, с 2027 года их можно будет подать в клиентской службе Отделения СФР по РТ или на портале госуслуг.

«С 2027 года, как и сейчас, уход может осуществлять любой трудоспособный человек, и этот период будет учитываться для пенсии. Важное условие: чтобы время ухода вошло в стаж, ухаживающий должен иметь хотя бы один день официальной работы до или после ухода», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.