Антигерой «Ак Барса»: жуткий сентябрь Хмелевского, поможет ли перевод в центр

Александр Хмелевский проводил земляка Хейса и тут же набрал первое очко в сезоне, однако при контракте в 95 млн за сезон и заплаченных 230 млн за его переход это выглядит слабым утешением. Американец проваливает сентябрь, почему штаб решил вернуть его на «родную» позицию в центре и поможет ли это — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Хмелевский возвращается в центр. Вынужденная мера или поиск лучшего места для американца?

История Александра Хмелевского уже не повторяет путь Кевина Хейса, уехавшего без единого очка в активе – накануне американский форвард набрал-таки свое первое очко за передачу на Кателевского в матче с «Ладой» (3:2), однако при зарплате в 95 миллионов рублей за сезон это пока что слабое утешение.

Старт регулярного чемпионата обернулся для Хмелевского необъяснимым кризисом, который на фоне отъезда Кевина Хейса становится глобальной проблемой для всей казанской команды. Хмелевский на старте сезона выглядел непривычно тяжелым, периодически выпадал из игрового ритма и не создавал той остроты в чужой зоне, к которой болельщики привыкли весной.

Вчера в игре с «Ладой» тренерский штаб наконец-то «психанул» и вернул Хмелевского на позицию, где он прекрасно чувствовал себя в Уфе, – в центр звена, и это наконец-то со скрипом, но сработало. Сам форвард в победной раздевалке рассказал журналистам, что именно на этой позиции он чувствует себя лучше.

«Да, мне было комфортно. Чувствую себя естественно на этой позиции. Тем более, мне кажется, получается хорошо играть на вбрасываниях. Когда есть контроль точки, у команды появляется больше шансов, и мы создаем больше моментов», – рассуждал после матча Хмелевский.

Стоит оговориться, что американский нападающий довольно зависим от своих партнеров. В свой последний сезон в «Салавате Юлаеве» без былых партнеров-легионеров в тройке он значительно сдал, практически не набирая очков. В «Ак Барсе» же после отъезда Ильи Сафонова в Северную Америку Кирилл Семенов был вынужден подниматься в первое звено, а Нейтан Тодд отправился в Магнитогорск. Таким образом, Хмелевский получил новых партнеров – медленного Хейса и пока еще осваивающегося Соколова, что в итоге значительно повлияло на результативность самого нападающего. С отъездом Кевина Хейса, а также с учетом удручающей «нулевой» статистики Хмелевского в сентябре в штабе были вынуждены искать другие решения. Об этом после игры спросили главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

– Эту опцию мы никогда не закрывали. Саша сегодня хорошо выглядел и в отборе, и при игре без шайбы. Надеемся, дальше будет прибавлять. В прошлом сезоне у нас был другой состав, и тогда мы видели, что он эффективнее выглядел с краю. Сейчас команда сильно обновилась, поэтому будем рассматривать разные варианты. Перед матчем мы это обсуждали, видно, что Саша услышал. Будем анализировать и от этого отталкиваться, – отвечал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Хмелевский стагнирует уже давно

При этом надо отметить, что даже прошлый, сравнительно удачный сезон для Хмелевского в Казани не был его пиком. Как уже отмечали выше, и поздний уфимский Александр уже не выглядел так ярко, как он же образца ранних сезонов за «Салават». Постепенный спад нападающего начался в тот момент, когда игрок попытался поискать варианты в НХЛ в межсезонье 2024/2025, но в итоге был вынужден остаться в Континентальной лиге. Да, первый из трехлетнего контракта Саша отыграл здорово — он суммарно набрал 72 очка: 57 очков (25 голов и 32 результативные передачи) в регулярке и 15 очков (8 голов и 7 передач) в 19 встречах Кубка Гагарина. Но следом неизменно результаты нападающего падали. Судя по всему, запал выкладываться в КХЛ у американского форварда постепенно подтаивает.

По сути, единственным легионером, к которому у тренерского штаба «Ак Барса» и болельщиков сейчас нет претензий, остаётся американский защитник Митчелл Миллер. Мобильный игрок обороны продолжает держать свой высокий уровень: он стабильно диктует темп при выходе из зоны, берёт на себя дирижёрские функции на синей линии и остаётся самым ярким и полезным иностранным активом в ростере Гатиятулина. Но одного защитника-созидателя катастрофически мало для реализации кубковых амбиций.

В этой ситуации основную тяжесть созидания вынуждены брать на себя российские нападающие. Тот же Артём Галимов, работяги Кателевский и Дыняк, а также Егор Соколов. Но объём работы полностью заменить элитную хоккейную мысль, которую должны обеспечивать креативщики, не может. Зависимость от одного Миллера на синей линии и полное отсутствие ярких творцов в чужой зоне ставят «Ак Барс» в уязвимое положение перед матчами с топами. Если генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин не найдёт способ вернуть креатив в переднюю линию, настроение Анвара Гатиятулина будет постепенно ухудшаться.

Большие ожидания и сильный дебют Хмелевского

Вспомните, какая эпопея развернулась прошлой осенью вокруг трансфера Александра Хмелевского в казанский «Ак Барс» и каких усилий и финансовых вложений это стоило.

Удручающая серия из пяти поражений в семи матчах на старте сезона 2025/2026 отбросила команду на дно Восточной конференции и поставила под угрозу позицию главного тренера Анвара Гатиятулина. Фантазии инсайдеров на тот момент уже рисовали на тренерском мостике «Ак Барса» то Майка Бэбкока, то Джона Тортореллу. Генеральному менеджеру Марату Валиуллину срочно требовалось экстренное решение, способное спасти ситуацию.

Таким решением и стал Александр Хмелевский, который на тот момент зашёл в тупик в Уфе. Потеряв привычных элитных партнеров по первому звену — Шелдона Ремпала и Нэйтана Тодда, — форвард заметно сдал, набрав всего 3 очка в шести стартовых встречах. Американец запросил обмен, что стало неожиданным ударом для руководства башкирского клуба. Но финансовая ситуация в «Салавате Юлаеве» была такой, что именно расставание с Сашей Хмелевским оставалось единственным выходом, чтобы спасти сезон для команды, прозябавшей еще ниже «Ак Барса».

Первым в борьбу за звездного центра включился омский «Авангард», предложивший за игрока внушительную компенсацию якобы в 300+ миллионов рублей. Сделка была готова на 95 процентов: хоккеист пообщался с главным тренером Ги Буше, купил авиабилет в Санкт-Петербург для присоединения к омичам, а пресс-служба «Авангарда» даже выкатила интригующий тизер в соцсетях. Однако в какой-то момент в ситуацию вмешался «Ак Барс», и в Уфе решили все переиграть. В итоге Уфа согласилась продать Хмелевского казанцам за 230 миллионов рублей и канадского защитника Уайатта Калинюка.

Этот переход стал самым дорогим в истории казанского гранда и потребовал от менеджмента сложнейшего маневрирования под потолком зарплат, чтобы поместить 80-миллионный оклад американца. Вынужденный перевод травмированного Альберта Яруллина в долгосрочный список травмированных освобождал лишь 23 миллиона рублей, а избавление от контракта Калинюка дало еще 32 миллиона пространства.

Первый сезон в Казани: окупаемость многомиллионного трансфера

Прибыв в Казань в разгар осеннего кризиса, Хмелевский практически без раскачки встроился в первую тройку «Ак Барса». От американского нападающего требовалось не просто давать результат, но и стабилизировать игру команды в равных составах, а также взять на себя роль диспетчера в первой бригаде большинства. С этой задачей форвард справился успешно, быстро доказав оправданность затраченных на его переход ресурсов.

В регулярном чемпионате сезона Хмелевский провел 60 матчей, в которых набрал 43 (18+25) очка при показателе полезности «+7». Американский форвард продемонстрировал неплохой процент выигранных вбрасываний (свыше 58%) и стал одним из главных лидеров команды по времени, проведенному на льду среди нападающих. Именно в составе казанского клуба Александр выбил знаковую гроссмейстерскую отметку, набрав свое 200-е очко в Континентальной хоккейной лиге. При этом легионер выполнял большой объем черновой работы: Хмелевский регулярно выходил в меньшинстве и нейтрализовал ведущие звенья соперников.

Кубковый отрезок сезона лишь закрепил за ним статус ведущего двустороннего центра команды. В плей-офф 2026 года Хмелевский выходил на лед в самых ответственных отрезках матчей. Его уверенная игра на обоих концах площадки и созидательные действия в атаке помогли «Ак Барсу» дойти до финала розыгрыша Кубка Гагарина и завоевать серебряные медали чемпионата. По итогам сезона американец утвердился в качестве одного из фундаментальных игроков казанцев, а его контракт до мая 2027 года выглядел надежной инвестицией в будущее клуба. Тем удивительней сентябрьский провал Хмелевского в новом сезоне.