Школьники Татарстана изучат ИИ и 3D-технологии в новом сезоне «Урока цифры»

Во всех регионах России 28 сентября 2026 года стартует первый в новом сезоне «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту и 3D-технологиям.

Сегодня 3D-технологии применяются в самых разных сферах: от медицины до строительства. Школьники могут использовать их в собственных проектах – например, создавать детали для робототехники или макеты для визуализации своих идей.

Современные ИИ-инструменты позволяют ускорять отдельные этапы 3D-моделирования и помогают специалистам при создании цифровых объектов. Новый «Урок цифры» познакомит обучающихся с возможностями 3D-печати, основами работы с 3D-технологиями и ролью ИИ в создании цифровых объектов.

Материалы «Урока цифры» разработаны для трёх возрастных групп: 1–4, 5–9 и 10–11 классов. Для каждой предусмотрен свой уровень сложности.

Материалы сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них предложены сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащённости классов. В том числе предусмотрены практические задания, которые позволят провести урок офлайн, если нет возможности запустить игровой тренажёр. Урок рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации для проведения занятий по информатике, обществознанию, а также для использования в рамках дополнительных кружков, внеклассных мероприятий и домашних заданий.

24 сентября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдёт вебинар для педагогов с участием разработчиков урока.

Пройти «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии» можно будет с 28 сентября по 25 октября 2026 года на сайте проекта.

«3D-технологии дают школьникам возможность увидеть, как цифровая идея может получить реальное воплощение. Эта тема объединяет знания из разных областей, помогает решать практические задачи и знакомит ребят с современными технологическими направлениями и профессиями. При этом искусственный интеллект сегодня становится важным помощником в работе с 3D-моделями, позволяя ускорять отдельные этапы их создания. В новом “Уроке цифры” нам было важно показать ребятам, как можно использовать эти технологии», – сказал исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

«Сегодня школьникам важно не просто знать о современных технологиях, а понимать, как они работают и где могут быть применены на практике. ИИ и 3D-технологии уже становятся частью самых разных отраслей – от промышленности и медицины до архитектуры и дизайна. «Урок цифры» от благотворительного фонда «Вклад в будущее» поможет ребятам увидеть за цифровыми технологиями реальные возможности, попробовать себя в решении практических задач и, возможно, открыть новое направление для будущей профессии», – отметила директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Партнер урока и разработчик содержания – Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» готовит материалы для «Урока цифры» с 2018 года. В прошлом году «Урок цифры» от фонда, посвященный ИИ-агентам, прошли более 3 миллионов человек.