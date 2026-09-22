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Происшествия 22 сентября 2026 15:13

Водитель Land Rover объяснил, почему проехал по тротуару возле метро в Казани

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Водитель Land Rover объяснил, почему проехал по тротуару возле метро в Казани
Водитель проехал по тротуару возле станции метро в Казани
Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани

Водителя внедорожника Land Rover привлекли к ответственности за проезд по тротуару возле станции метро «Козья Слобода». Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Проступок мужчины попал на видео, а сам инцидент произошел днем 18 сентября. Правоохранители установили личность водителя, им оказался 52-летний мужчина.

«Проехал по тротуару из-за того, что у жены начались схватки. Чтобы не рисковать здоровьем жены и ребенка, мне пришлось проехать по тротуару. В содеянном раскаиваюсь», – заявил мужчина полицейским.

В отношении водителя составили административный протокол о движении по тротуарам в нарушение ПДД. Версию, высказанную автомобилистом, в ГАИ не прокомментировали.

#тротуары #нарушение пдд #госавтоинспекция казани
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