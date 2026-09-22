Тимур Сулейманов: Через выборы в «Советы первых» формируем гражданские привычки

В Татарстане стартовали выборы в «Советы первых». Во всех школах республики ученики, путем голосования, сами определят, кто станет лидером «Движения первых» от их учебного заведения.

Одно из таких мероприятий в казанской гимназии №189 посетил помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«И для тех, кто избирается, и для тех, кто голосует, эти выборы – большой жизненный путь. Одни готовы брать на себя повышенную ответственность, выходить с инициативами, делать жизнь в школе интереснее и событийнее. А вторые понимают и привыкают, что их голос слышен и выбор важен. Так мы формируем важные привычки гражданского общества», – пояснил он в беседе с «Татар-информом».

Таким образом, у школьников развивается чувство причастности ко всему, что происходит вокруг и делает их более осознанными, уверен собеседник агентства. Сначала кандидаты в «Советы первых» от гимназии №189 представили свое видение того, что должно происходить в школах, а затем состоялись настоящие дебаты, где они отвечали на вопросы почетных гостей, друг друга и одноклассников из зала, после чего уже наступила пора голосования.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.