Будущие молодожены Татарстана прошли тест на диагностику семейных рисков

Встреча члена правления ассоциации «Лига медиаторов Поволжья» Галины Ананьевой с молодыми парами из Татарстана, желающими вступить в брак, прошла сегодня в казанской «Чаше». Будущие молодожены прошли тест на диагностику семейных рисков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня пойдет речь о том, как бережно выстраивать отношения, как слышать друг друга, как находить поддержку. Медиаторы – это посредники, которые организуют в сложных ситуациях переговоры, когда люди не могут друг с другом договориться. Мы работаем с семьями, в которых супруги не могут договориться о детях, в отношении своего имущества и финансов. Иногда не могут договориться по поводу того, как взаимодействовать с родственниками», – сообщила Ананьева.

На встречу были приглашены около 50 пар. Им было предложено ответить на 10 вопросов, касающихся семейных взаимоотношений. Перед гостями выступила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Пусть у вас всегда в семье царят любовь, тепло, уют и понимание. Важные моменты в вашей жизненной истории будут отмечены в ЗАГСе. Вы еще сюда придете, когда у вас родятся дети. Пусть все будет замечательно в вашей личной жизни. И, конечно же, мы совсем не желаем, чтобы вы обращались к медиаторам и психологам, но в жизни бывают разные случаи», – сказала она.