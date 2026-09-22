Олег Коробченко: Татарстан – один из центров автомобилестроения России

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан является одним из центров автомобилестроения России. Об этом на сессии «Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы», организованной в рамках выставки COMTRANS, заявил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

По словам министра, в 2025 году республика отгрузила транспортных средств почти на 500 млрд рублей – на 7% больше, чем годом ранее. В регионе выпустили более 40 тыс. грузовиков. В отрасли трудятся свыше 40 тыс. человек со средней зарплатой более 110 тыс. рублей.

Коробченко напомнил, что КАМАЗ в этом году отметил свое 50-летие. За это время предприятие произвело свыше 2,5 млн грузовиков. Сейчас оно выпускает машины пятого поколения, запланирован выход на рынок пяти новых моделей К5. Компания также является одним из лидеров по электробусам – в Москву поставлено более 2,5 тыс. машин.

Кроме того, Татарстан – пилотный регион по производству беспилотных автомобилей. В этом году удалось запустить маршрут Россия – Казахстан.

Говоря о других достижениях, Коробченко напомнил, что компания «Соллерс» выпустила свыше 24 тыс. машин с 2022 года, «РариТЭК» заключила СПИК на газомоторную технику. Всего в республике насчитывается более 370 производителей автокомпонентов. В дополнение к этому, в текущем году на базе технопарка «Идея» создали Центр по разработке российской компонентной базы.

«Республика открыта к взаимовыгодному сотрудничеству. В Татарстане у нас работают такие крупнейшие промышленные парки, как „Мастер“, „Алабуга“, „Химград“, которые дают хорошие условия для наших инвесторов. Ждем всех для совместной работы. И Татарстан как столица автопроизводителей ждет всех в гости для работы», – подчеркнул министр.