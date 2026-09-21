В Историческом парке Казани прошел просветительский фестиваль

В казанском Историческом парке в рамках национального проекта «Молодежь и дети» 19 сентября состоялся Большой просветительский фестиваль «Россия – Моя история». Основной темой мероприятия стала история династии Рюриковичей.

Программа включала исторический квест по мультимедийной экспозиции комплекса и серию открытых лекций о тайнах Древней Руси. Кроме того, для посетителей организовали мастер-класс, на котором участников познакомили со старинным ремеслом создания традиционной куклы-хороводницы без использования иглы.

Музыкальную часть фестиваля представили детские и юношеские творческие коллективы Татарстана. Вокальная студия «АнтошкиLand», ансамбль «Арго» и солисты центра внешкольной работы «Тулпар» исполнили патриотические и народные композиции на русском и татарском языках.

Специальными гостями мероприятия стали иностранные участники Международного фестиваля молодежи, продолжившие тур по городам России после завершения программы в Екатеринбурге. Для зарубежной делегации провели отдельную экскурсию, продемонстрировав, как современные цифровые технологии визуализируют тысячелетнюю летопись государства.

«Россия – Моя история» – это масштабная сеть мультимедийных исторических парков, которая с помощью современных технологий представляет всю историю страны с древнейших времен до наших дней.

Артур Константинов