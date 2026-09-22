Биолог Петруненко объяснил, как вести себя при встрече с лосем в период гона

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В период осеннего гона лоси становятся более подвижными и могут чаще пересекаться с людьми. Доцент кафедры зоологии и генетики факультета биологии РГПУ им. А. И. Герцена Юрий Петруненко рассказал, как меняется поведение животных и что делать при встрече с ними.

«Во время гона лоси становятся не столько агрессивными, сколько возбужденными, подвижными и менее склонными уступать дорогу. Это особенно касается взрослых самцов. Однако гон не превращает лося в животное, которое беспричинно нападает на любого встречного. Для человека опасность возникает прежде всего при быстром приближении к животному, попытке его преследовать или перекрыть ему путь к отступлению», – рассказал Юрий Петруненко.

По словам биолога, опасную реакцию могут спровоцировать попытки сфотографировать животное, окружить его, преследовать или прогнать. Он также предупредил, что не стоит имитировать голос лося, поскольку в период гона такой звук может привлечь самца.

Признаками возбуждения животного могут быть прижатые назад уши, поднятая шерсть на холке, опущенная голова, облизывание губ, удары копытом или медленное движение в сторону человека.

«Если лось заметил вас, но сохраняет дистанцию, нужно остановиться и спокойно отойти, оставив ему свободный путь. Нельзя подходить ближе, пытаться его кормить или вставать между ним и лесом», – отметил эксперт.

Владельцам собак он также посоветовал держать питомца на коротком поводке и не подпускать его к дикому животному. По словам Петруненко, свободно бегающую собаку лось может воспринять как потенциального хищника.

Во время гона самцы активно ищут самок, больше перемещаются и могут уходить дальше от привычных мест обитания. Они оставляют пахучие метки, разгребают почву копытами и издают характерные глухие звуки. При встрече самцы оценивают друг друга, и чаще всего более слабый отступает, однако между равными животными могут происходить поединки.

Петруненко также опроверг мнение о том, что в период гона лоси теряют ориентацию и поэтому выходят на дороги. По его словам, животные сохраняют способность ориентироваться, однако самцы начинают чаще и дальше перемещаться в поисках самок, из-за чего повышается вероятность их выхода к автомобильным дорогам.

С этим периодом также совпадают сезонные перемещения и расселение молодых лосей. В другое время года животных могут привлекать придорожная растительность и минеральные вещества, а зимой – расчищенные дороги, по которым проще передвигаться.

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