В Татарстане введут в эксплуатацию более 200 км региональных и местных дорог

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году введут в эксплуатацию более 200 километров дорог регионального и местного значения и мостовые сооружения общей протяженностью около 600 метров. Работы проводятся по проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«По проекту „Региональная и местная дорожная сеть“ идет строительство, реконструкция, приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных сооружений. Работы ведутся на 154 объектах. Сумма финансирования по нацпроекту составляет 20,8 млрд рублей, в том числе 11,3 млрд рублей – средства федерального бюджета и 9,4 млрд рублей – республики», – заявил он.

Файзуллин отметил, что по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» выделено 2 млрд рублей на ремонт 19 объектов общей протяженностью 14,5 километра на территории Казанской агломерации. В Набережночелнинской агломерации отремонтируют четыре объекта протяженностью 20 километров на 1,3 млрд рублей. В Нижнекамской агломерации ремонт проведут на трех объектах протяженностью около 2 километра на 480 млн рублей.

Кроме того, по его словам, в рамках нацпроекта из бюджета республики выделено 1,4 млрд рублей на ремонт региональных дорог. Работы выполнены на 43 объектах общей протяженностью 52,6 километра.

Из федерального и республиканского бюджетов также выделено 11,4 млрд рублей на ремонт по национальному проекту 76 региональных дорог и девяти мостовых сооружений, рассказал замминистра.

«Благодаря проводимым работам доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в этом году увеличится на 2% – до 53,98%. До 2030 года планируем достичь показателя нацпроекта – около 60%. Поддержание в нормативном состоянии дорожной сети городских агломераций – на уровне 85%, региональных дорог, входящих в опорную сеть, – на уровне 85%», – подчеркнул Файзуллин.

Он также заметил, что после произошедших дорожно-транспортных происшествий в прошлом году определены 132 места концентрации ДТП и потенциально опасных участка. По ним проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. На сегодня работы завершены на 119 участках, на оставшихся 13 они находятся в стадии завершения.

Заместитель директора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин добавил, что по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации в этом году отремонтируют 14 участков автодорог. На работы выделен 1 млрд рублей.

Во время ремонта на объектах для безопасности дорожного движения установят около 600 дорожных знаков, более 2 тыс. метров ограждений и 17 остановочных павильонов.

«Выполнение работ в Казани по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ составляет 96%. Работы завершены на 12 объектах, на двух – продолжаются строительно-монтажные работы. В целом по нацпроекту завершить все дорожные работы планируется до 10 октября», – заключил Ханмурзин.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в Татарстане с прошлого года. Его цель – обеспечение граждан комфортной и безопасной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.