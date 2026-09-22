В Нижнекамске обновили Доску почета к 60-летию города

На торжественном митинге, посвященном 60-летнему юбилею Нижнекамска, у городского музея открыли обновленную Доску почета. В юбилейный год на ней увековечили имена еще 16 выдающихся земляков, чьи звания ранее не были представлены на доске.

Для размещения новых имен галерею славы расширили, а подсветку обновили. Теперь композиция символически объединяет разные поколения нижнекамцев – от первостроителей до современников, которые сегодня вносят вклад в развитие родного города.

«С этого места начиналось развитие Нижнекамска, а за 60 лет сделано столько, сколько не сделаешь и за двести лет: мощные производства, современная инфраструктура, которая включает в себя все для комфортной жизни. Молодежь, любите свою малую родину – у нашего города большое будущее», – отметил глава района Радмир Беляев.

К поздравлениям присоединился депутат Госдумы РФ Айдар Метшин. Он отметил вклад нижнекамцев в развитие города и поблагодарил их за многолетний самоотверженный труд.

Еще одним событием торжества стало вручение федеральных, республиканских и районных наград работникам различных отраслей.