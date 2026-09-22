Тратил на отдел: экс-полицейского судят за присвоение переработок подчиненных

Тот, кто раскрывал преступления, связанные с дистанционным мошенничеством, сам оказался на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. Экс-полицейского обвиняют в том, что забирал у подчиненных выплаты за их переработки.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Понимаю, в чем меня обвиняют, но пока ничего сказать не могу»

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовало дело бывшего начальника отделения информационно-телекоммуникационных технологий управления УМВД России по Казани Валеха Алиева. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он годами отбирал у своих подчиненных платы за переработки – по версии следствия, за годы накопилось более 800 тысяч рублей.

В суд Алиев явился сам – ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Потерпевшие – его бывшие подчиненные, – хотя и были извещены, на процесс сегодня не пришли.

Всего в деле фигурируют одиннадцать потерпевших – именно столько подчиненных было у Алиева за пять лет. Суммы разные, самая маленькая переработка, которая, по мнению следствия, ушла в карман начальника, – 27 тысяч рублей.

«Мне понятно, в чем меня обвиняют. Свою позицию выражу во время допроса», – сказал суду Валех Алиев.

От комментариев по поводу обвинения Алиев воздержался – на данный момент неизвестно даже, признает ли он свою вину. Его адвокат оказался солидарен со своим подзащитным.

«На данный момент сторона защиты отношение по поводу оглашенного обвинения высказать не может. В связи с тем, что она желает это сделать в ходе дачи показаний самого подсудимого. Мы считаем, что в данный момент есть много вопросов к потерпевшим, их необходимо задать в ходе судебного заседания и установить те обстоятельства, которые не удалось установить в ходе предварительного расследования», – рассказал «Татар-информу» адвокат подсудимого Артем Габитов.

«Деньги, полученные за переработки, подчиненные отдавали ему наличными или переводили»

По версии следствия, события, о которых говорится в обвинении, происходили с 2020 по 2025 год. Тогда Алех Валиев работал начальником отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, отдела уголовного розыска УМВД России по Казани.

Так как сотрудников в отделе не хватало, тем, кто уже работал, приходилось перерабатывать. За это им были положены надбавки к зарплате. Деньги приходили каждое двадцатое число месяца вместе с зарплатой.

«Алиев, обманывая потерпевших, а также злоупотребляя их доверием, пояснял, что денежные средства, полученные ими за переработки, они должны будут передавать ему наличными или переводом. В том размере, который он сам определит», – зачитал сегодня на процессе обвинительное заключение прокурор Музафаров.

Деньги шли якобы на нужды отдела. Отказывать начальнику желающих не находилось. Поэтому из раза в раз сотрудники отдавали ему свои переработки. К примеру, один из подчиненных за все время перечислил Валиеву 140 тысяч рублей.

По версии следствия, часть денег Валиев все же переводил на нужды отдела, однако делал это якобы для создания видимости, что действительно тратит собранные деньги на отдел. Из этих денег был оплачен ремонт служебного автомобиля «Лада», какие-то деньги шли на развлечения отдела и на закупку канцелярии.

Тем не менее следствие уверено, что большую часть денег Валиев все-таки оставлял себе. Таким образом ему якобы удалось присвоить более 800 тысяч рублей. К слову, из МВД он был уволен летом 2025 года.

Еще во время своей работы в качестве начальника отделения информационно-телекоммуникационных технологий управления УМВД Казани Алиев неоднократно участвовал в пресс-конференциях, на которых рассказывал о методах работы мошенников.