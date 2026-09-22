Аналитики назвали самые угоняемые марки машин в России

Аналитики экосистемы решений для безопасности DELTA зафиксировали рост доли китайских автомобилей в структуре угонов в России – менее чем с 1% до 27%. Чаще всего среди них угоняют Chery, а основным способом завладения машиной остается перехват сигнала штатного ключа.

По данным DELTA, на Kia и Hyundai приходится по 17% страховых случаев. Самой угоняемой моделью назван Kia Stinger, чья доля в структуре угонов достигает 14%. Среди часто похищаемых марок также указаны LADA и Lexus.

При этом возраст машины, как считают аналитики, влияет на риск сильнее марки: автомобили старше четырех лет составляют 57% угонов, а младше года – 3,3%.

Такой разрыв в компании объясняют тем, что со временем накапливаются сведения об уязвимостях штатной электроники. К четырем годам эксплуатации обычно уже известны слабые места иммобилайзера, прошивок ЭБУ и систем с брелоком, а способы взлома оказываются отработаны. Новые машины также реже угоняют для разбора на запчасти или быстрой перепродажи по «серым» схемам.

До 58% всех угонов приходится на Москву и Санкт-Петербург. Высокая активность злоумышленников зафиксирована в Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане, а также Кемеровской, Рязанской, Ростовской и Воронежской областях. Более половины зарегистрированных случаев связаны с корпоративными автопарками.

Служебный транспорт, по оценке DELTA, чаще остается на неохраняемых стоянках в нерабочее время, а его исчезновение могут заметить не сразу. Однородный состав парка позволяет применить изученный способ к нескольким машинам. Дополнительную защиту сверх штатной на корпоративные автомобили устанавливают реже, чем на личные.

Повышенный риск аналитики отмечают и у тех автомобилей, которые ввезли в Россию по альтернативным схемам, без обновлений программного обеспечения и с иностранными аккаунтами. По словам директора дивизиона Auto DELTA Николая Бойцова, у Porsche «точкой входа» злоумышленника может стать телематический сервис. У ввезённых по параллельному импорту Zeekr мастер-аккаунт требует китайского номера и может оставаться под контролем третьего лица.

Чаще всего автомобили угоняют с 07:00 до 11:00 утра – на этот период приходится до 34% случаев. Около 26% похищений происходит с 00:00 ночи до 06:00 утра, а самым опасным назван промежуток с полуночи до часа ночи. До 58% годового количества угонов фиксируется зимой – в декабре, январе и феврале.

Чтобы максимально защитить машину от угона, эксперты DELTA рекомендуют сочетать спутниковую охрану с круглосуточным контролем местоположения, иммобилайзером и механическим устройством – например, электрозамком капота. Спрос на спутниковую охрану для китайских автомобилей за первые шесть месяцев 2026 года вырос в пять раз. Для машин премиум-класса такую сигнализацию советуют устанавливать в первую очередь.