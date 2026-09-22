От школьной скамьи к профессии: в Казани открыли два СИБУР-класса

В Казани открыли два новых СИБУР-класса – в гимназии №107 «Открытие» и Инженерном лицее КНИТУ-КАИ. В них будут учиться 60 старшеклассников. За два года ученики изучат профильные дисциплины, познакомятся с современными технологиями и смогут претендовать на целевое обучение по выбранному направлению.





От соглашения к делу

СИБУР подписал соглашения о сотрудничестве с гимназией №107 и Инженерным лицеем КНИТУ-КАИ. Договоренности сразу получили практическое продолжение – торжественное открытие профильных классов СИБУРа.

Классы сформировали еще к началу учебного года, поэтому школьники встретили гостей в брендированной форме, ставшей внешним символом их выбора профильного направления.

СИБУР-классы – это часть системы ранней профориентации компании. Их задача – помочь школьникам заранее присмотреться к инженерным и химическим специальностям, понять, как устроена современная промышленность, и увидеть, где знания из учебников превращаются в реальные технологии.

Ранняя профориентация с понятной целью

В компании уверены: интерес к химии и физике нужно формировать задолго до поступления в вуз. Работа с будущими абитуриентами идет уже не первый год и приносит заметные результаты.

«Мы уже несколько лет ведем планомерную работу по профориентации ребят: рассказываем им о возможностях развития в нефтехимической отрасли, повышаем интерес к химии и физике как к ключевым предметам ЕГЭ. И видим конкретные результаты: если средний балл ЕГЭ по химии составляет около 60, то наши выпускники показывают 80+ – в этом году, например, 82 балла у выпускников СИБУР-классов», – рассказала директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Виктория Макуха.

В компании эту работу рассматривают как часть единой образовательной траектории.

«Мы выстраиваем бесшовную траекторию – от школы и колледжей до вузов и предприятий, чтобы молодые специалисты, приходя на работу, уже понимали среду, в которую попадают, и чувствовали корпоративную культуру компании и всей отрасли», – отметила она.

Химия и IT в одном классе

В гимназии №107 в СИБУР-класс зачислены 42 школьника. Учиться они будут по профилю, который не представлен в других школах Казани, – «Химическое моделирование и цифровая химия».

Ключевая особенность программы – сочетание химии и IT. Именно эта связка, по словам педагогов и представителей компании, отличает новый профиль от привычного раздельного изучения двух предметов.

«За технологиями и наукой – будущее. Компания СИБУР – одно из предприятий в Российской Федерации, которые находятся в авангарде этого движения, объединяя современные технологии, науку и вкладываясь в образование наших детей. Мы понимаем, что химию и информатику по отдельности могут освоить многие ребята, но именно сочетание IT и химии по-настоящему уникально», – говорит директор гимназии Анастасия Акмаева.

По ее словам, такой профиль помогает ученикам не просто осваивать отдельные предметы, а раньше примерить на себя роль будущих специалистов.

Согласны с этим и ученики. Они, несмотря на юный возраст, уже осознают важность сделанного выбора.

«Для меня, как и для всех нас, подписание этого соглашения – это начало чего-то действительно важного. Чем больше мы изучаем химию, цифровое моделирование и новые технологии, тем больше понимаем, что это не просто школьные предметы. Это знания, которые уже сейчас помогают создавать и развивать производство. Сотрудничество с СИБУРом дает нам возможность увидеть все это не только в учебниках, но и в реальной работе. Понять, как знания, которые мы получаем в школе, применяются в настоящих мероприятиях. Мне кажется, для многих из нас профильный класс станет первым шагом в поиске будущей профессии. Кто-то будет создавать новые материалы, кто-то моделировать процессы, а кто-то пойдет работать в СИБУР. Спасибо компании за возможность учиться у профессионалов», – поделился ученик СИБУР-класса Самир Нигматов.

Инженерный профиль и акцент на физике

Во втором СИБУР-классе – в Инженерном лицее КНИТУ-КАИ – будут учиться 18 школьников. Здесь программа ориентирована на инженерное направление и углубленное изучение физики. Формат, по словам руководства лицея, отвечает современному запросу на образование, которое ведет к конкретной профессии.

Директор лицея Елена Сафина подчеркнула, что соглашение с компанией – это не формальность, а большая ответственность.

«Мы становимся опорной школой компании. И это для нас не просто статус, это большая ответственность. Сейчас образование – это не только про ЕГЭ, не только про олимпиады. Образование сейчас – это про путь: школа, вуз, реальное предприятие, профессия, жизнь. И вот сейчас мы именно для этого и заключаем это важное соглашение, потому что СИБУР – это та компания, которая приходит не просто с презентацией, а с реальными кейсами, с реальными наставниками, с рабочими местами и с целевым обучением», – сообщила она.

9 школ и 93% поступления на профильные специальности

Помимо базового школьного материала, учеников профильного класса ждут лекции и практикумы от преподавателей ведущих вузов страны, каникулярные профильные смены, участие в образовательных программах компании и многое другое.

Особое внимание – будущему поступлению. Выпускники СИБУР-классов смогут пройти отбор и заключить договор о целевом обучении в вузе по профильному направлению.

На церемонии школьникам подробно рассказали о новых возможностях, которые перед ними открываются. Ученики не скрывали, что живут в предвкушении.

«Для меня обучение в профильном классе СИБУРа – это возможность увидеть, как знания, которые я получаю в лицее, связаны с реальными профессиями. Это шанс сделать эти два учебных года по-настоящему значимыми для моего будущего. Я очень надеюсь, что впереди меня ждут интересные занятия, новые знания, экскурсии и яркие мероприятия», – поделилась ученица Инженерного лицея София Полухина.

Сегодня проект СИБУР-классов в Казани охватывает уже 9 школ. И, судя по статистике, проект работает не только на уровне красивой идеи. 93% выпускников казанских СИБУР-классов после школы выбирают инженерные и химические специальности.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа