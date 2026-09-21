В Татарстане нарушений на сельхозярмарках не выявляли последние 5 лет

На сельскохозяйственных ярмарках Татарстана за последние 5–6 лет не зафиксировано нарушений ветеринарных требований. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Артур Загидуллин.

«Я дежурю на ярмарках, наверное, лет 5–6. За это время никаких нарушений не было. Возможно, дело в том, что входной контроль достаточно жёсткий. Там невозможно привезти продукцию без документов, невозможно её реализовывать в несоответствующих условиях», – ответил он на вопрос «Татар-информа».

По словам спикера, все продавцы на ярмарках – опытные, давно работают с продукцией животного происхождения и знают требования, поэтому даже на этапе регистрации продавцов не фиксируется попыток нарушения. «Они понимают, какие будут последствия. Смысл преодолевать условные 300 километров, чтобы на ярмарке развернули?» – добавил Загидуллин.

Он добавил, что по нарушениям качества животноводческой продукции в магазинах также фиксируется положительная динамика.

«Нарушений стало меньше. Если брать обращения граждан, раньше в плане информационных систем их было немного меньше, и некоторые недобросовестные производители допускали нарушения. Сейчас всё очень жёстко», – подчеркнул представитель Россельхознадзора.

Говоря об основных жалобах со стороны потребителей на качество магазинной продукции, Загидуллин отметил, что в основном претензии касаются запаха. Из положительного: чаще всего вопросы решаются «мирно». Продавцы либо заменяют товар, либо возвращают деньги.