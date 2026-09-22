В Татарстане более 5 тысяч семей направили маткапитал на образование детей

Свыше 5 тыс. татарстанских семей направили средства материнского капитала на образование детей. Это одно из самых востребованных направлений использования средств господдержки, сообщили в пресс-службе ОСФР по РТ.

«Образовательные услуги, оплаченные материнским капиталом, не ограничиваются школой или вузом – средства можно направить на детский сад, кружки, секции и курсы. Главное, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность. Заявление подается онлайн или в клиентской службе Отделения СФР по РТ», – рассказали в пресс-службе.

За все время действия программы в республике более 50 тыс. семей направили средства на обучение детей.

В 2026 году размер материнского капитала составляет:

728 921 рубль при рождении первенца;

963 243 рубля при рождении второго или последующих детей, если ранее соответствующее право не возникало

«Возможности программы не ограничиваются только оплатой школьного или вузовского обучения. Родители могут направить средства на содержание ребенка в детсаду, оплату услуг по присмотру и уходу, а также на дополнительные развивающие занятия: кружки, спортивные секции, творческие студии, курсы иностранных языков или даже обучение в автошколе. Ключевое условие неизменно: образовательная организация, в которую перечисляются средства, обязательно должна иметь действующую лицензию на ведение соответствующей деятельности», – прокомментировал ситуацию управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.