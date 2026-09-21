«Я понял, что полностью виноват»: владельца Cessna осудили за крушение в РТ

Сегодня Московский суд Казани выслушал последнее слово и вынес приговор владельцу аэроклуба «Летай с нами» Степану Смирнову за крушение Cessna и гибель троих человек. Его признали виновным в том, что не обеспечил безопасность полетов тем, кто платил деньги за воздушные экскурсии. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Он как будто попытался резко посадить самолет»

Московский суд Казани сегодня вынес приговор Степану Смирнову – владельцу разбившегося в Камском Устье самолета Cessna. 10 июля 2024 года крушение самолета унесло жизни троих человек: пилота и двух пассажиров – Виктории Чеглаковой и ее 11-летней дочери. Еще один пассажир – глава семьи Дмитрий Чеглаков – получил ожоги 30% тела, перенес 12 операций, но выжил.

Тем летом семья Чеглаковых приехала в Камское Устье отдыхать из Москвы. Никто из них и подумать не мог, чем обернется желание провести время в красивом месте. В какой-то из дней они решили купить экскурсию на самолете. 15 минут полета обошлись им в 13 тысяч рублей.

Полет проходил штатно, пилот показывал туристам достопримечательности, экскурсия уже подходила к концу, как вдруг пилот неожиданно повел себя странно, будто бы резко решил совершить посадку – самолет жестко ударился о землю и загорелся. Выжить Дмитрию Чеглакову удалось только благодаря тому, что рядом с местом крушения самолета оказались люди. Они вытащили его из горящего самолета и оказали первую помощь.

Достаточно взглянуть на видео с места крушения Cessna, чтобы понять – шансы выжить у тех, кто находился в кабине, были минимальными.

Дмитрия Чеглакова в тяжелом состоянии увезли в Камско-Устьинскую центральную районную больницу. После того как врачам удалось стабилизировать состояние пациента, его перевели в больницу в Казань.

Суд запретил на этом самолете перевозить пассажиров еще за два года до трагедии

Авиаклубом «Летай с нами» руководил Степан Смирнов, он же предоставлял свой самолет для авиапрогулок. Пилотом самолета был Евгений Гущин.

«Татар-информ» рассказывал, что компания «Летай с нами» была достаточно популярной: у нее более 40 тысяч подписчиков в социальных сетях. К слову, вскоре после трагедии сообщество аэроклуба во «ВКонтакте» стало закрытым.

В парке аэроклуба – самолеты, включая реактивный Л-29, и вертолеты. Компания заявляла, что у их пилотов большой опыт, а полеты безопасны. Услугами аэроклуба воспользовались более 50 тысяч человек.

Сразу после крушения было возбуждено уголовное дело, расследование которого контролировала транспортная прокуратура.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Виновным в грубом нарушении правил эксплуатации и норм безопасности на воздушном судне следствие сочло пилота, однако дело в отношении него было прекращено из-за его гибели.

По версии следствия, владелец клуба Степан Смирнов знал, что пилот выполняет опасные трюки на самолете, однако ничего не предпринимал, так как туристы в итоге оставались довольны.

Как выяснилось, за два года до трагедии, в 2022-м, суд запретил Смирнову осуществлять перевозку пассажиров на своем самолете. Запрет был установлен Вахитовским районным судом Казани из-за того, что у Смирнова не было соответствующего сертификата. Сам Степан Смирнов на процессах после гибели пилота и пассажиров утверждал, что о запрете, наложенном судом, ничего не знал.

Сегодня в суд пришли близкие владельца аэроклуба. К слову, пока шло рассмотрение дела, Степан Смирнов находился на свободе, так что в зал суда он явился самостоятельно. С собой он принес сумки с вещами – на тот случай, если суд вынесет ему приговор, связанный с лишением свободы.

«Я не заставлял его летать, если были сомнения по погоде или технике»

Сегодня Степан Смирнов выступил с последним словом. Свою вину он признал, отметил тот факт, что в самолете был нарушен баланс веса – ребенок и пилот сидели впереди, а родители сзади. Если ранее он себя виноватым не считал, то в последнем слове заявил о раскаянии и объяснил, почему изменил свой взгляд на случившееся.

«Уважаемый суд, хотел обратиться к потерпевшему с извинениями. Но его сегодня в суде нет. Я понимаю, что никакие деньги не вернут ему жену и дочь. Это страшное горе, и с этим я буду жить до конца дней. Я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Ранее я занимал другую позицию – мой адвокат убеждал меня, что моей вины здесь нет, так как за штурвалом сидел другой человек. У меня нет навыков пилотирования, и я доверял Евгению Гущину. За все годы не было ни одного происшествия, Гущин всегда старался провести интересную экскурсию и угодить пассажирам. Но в тот день его безотказность обернулась трагедией. Как я понимаю, была нарушена развесовка, тяжелые пассажиры были сзади, а ребенок спереди. Если бы я был на месте, то я бы этого не допустил», – сказал суду обвиняемый.

Ранее в прениях заместитель татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев запросил для Смирнова пять лет колонии общего режима. В своем последнем слове подсудимый попросил не назначать ему наказание в виде лишения свободы, попросив заменить его исправительными работами, сославшись на необходимость ухаживать за семьей.

«Я никогда не заставлял Гущина летать, если были малейшие сомнения по погоде или технике, но сейчас я понимаю, что как организатор и владелец я несу за произошедшее ответственность. Я не являюсь общественно опасным человеком и старался жить честно. Ваша честь, я прошу снисхождения не для себя, а для своих близких. Они полностью зависят от меня. У меня трое детей, жена в декрете, больная мать. Кроме того, находясь в изоляции, я не смогу работать и выплачивать ущерб потерпевшему. Прошу не отправлять меня в колонию и дать возможность искупить вину тяжелым трудом. Чтобы я мог зарабатывать, выплачивать ущерб и не дать своей семье оказаться на улице», – выступил перед судом Степан Смирнов.

К слову, ранее Дмитрий Чеглаков сообщал, что деньги за полет ему не вернули и даже не попытались с ним связаться. В суд для допроса Чеглакову приходилось ездить из Москвы, а он находился в инвалидной коляске – полученные в результате крушения самолета травмы привели к инвалидности второй группы. В этой трагедии он потерял семью, а после нее – работу. Дмитрий Чеглаков заявил гражданский иск о возмещении ущерба на 10 миллионов рублей.

После последнего слова суд удалился в совещательную комнату, из которой вышел только спустя несколько часов. Степана Смирнова признали виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиями безопасности, и приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, обязав Смирнова выплатить пострадавшему 7 миллионов рублей. Также суд назначил Смирнову дополнительное наказание, запретив ему после освобождения из колонии еще в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с воздушными перевозками пассажиров и арендой авиационного оборудования.