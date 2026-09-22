Открылся прием заявок на конкурс «Юный Управдом»

Прием заявок на IV Всероссийский конкурс детей и молодежи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания» продлится до 9 ноября 2026 года. Участниками могут стать дети, подростки и молодые специалисты в возрасте от 7 до 25 лет.

Конкурсанты могут представить проекты и идеи по созданию доступной, комфортной, безопасной, экологичной и технологичной среды проживания. Для научных руководителей также предусмотрена отдельная номинация, в которой можно представить апробированные сценарии уроков о возможностях участия детей и молодежи в развитии городских и сельских территорий.

Заочный этап конкурса завершится 9 ноября. Авторы лучших работ примут участие в очном этапе, который пройдет с 17 по 19 декабря в Москве. Участники представят свои проекты экспертному жюри, в состав которого войдут представители органов власти, местного самоуправления, профильных организаций, научного и профессионального сообщества.

Проекты победителей очного этапа конкурса будут рекомендованы органам местного самоуправления для дальнейшей реализации.

Конкурс проводится с 2022 года. За это время на заочный этап поступило около 2 тыс. заявок, более 600 человек приняли участие в мероприятиях очного этапа.

«Юный Управдом» включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, утвержденный Минпросвещения России. Победители и призеры конкурса могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Подробные условия участия в конкурсе доступны для ознакомления на сайте.