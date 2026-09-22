В Казани утвердят порядок предоставления грантов лауреатам «Города добрых дел»

В столице Татарстана планируют утвердить порядок предоставления из муниципального бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ставших лауреатами премии мэра Казани «Город добрых дел» в текущем, 2026 году.

Проект соответствующего постановления исполкома столицы РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Из проекта документа следует, что на этот раз конкурс «Город добрых дел» будет проводиться среди социально ориентированных НКО, реализовавших в 2026 году на территории Казани социально значимые проекты, по

следующим номинациям:

– «Социальная поддержка и благополучие» (повышение благополучия уязвимых категорий граждан, оказание социальной помощи людям, укрепление семейных ценностей, защита животных, сохранение окружающей среды);

– «Здоровье и спорт» (сохранение психического и физического здоровья, донорство, развитие здравоохранения, продвижение физической культуры и спорта, а также ценностей здорового образа жизни);

– «Культура, образование и патриотическое воспитание» (сохранение культурных ценностей и традиций, развитие патриотизма, сохранение исторической памяти, раскрытие талантов и личностного роста, развитие образования).

Размер гранта для занявших первое место в номинации составит 250 тыс. рублей, второе – 150 тыс., третье – 100 тыс.

Претендовать на получение грантов могут зарегистрированные или работающие на территории Казани социально ориентированные НКО, не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями.

Государственные и муниципальные учреждения, органы государственной власти и органы местного самоуправления, коммерческие и религиозные организации, а также организации, не отвечающие условиям проведения конкурса, не могут в нем участвовать.

В частности, на получение премии не могут претендовать: иностранные юридические лица (включая офшорные компании) и российские юрлица с участием офшорных компаний свыше 25%; включенные в перечни организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; получатели средств из бюджета Казани, предназначенных для возмещения части их затрат на социальные цели в 2026 году; признанные иностранными агентами Министерством юстиции РФ; имеющие задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов; находящиеся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации

в форме присоединения к нему другого юрлица), ликвидации либо банкротства; имеющие руководителя, члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера, внесенного в реестр дисквалифицированных лиц; имеющие задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом столицы РТ.