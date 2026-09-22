Экс-зампрокурора Казани, осужденный за взятку, подал жалобу на приговор

В Верховном суде Татарстана сегодня начали рассмотрение апелляционных жалоб по приговору, вынесенному экс-зампрокурора Казани Гумеру Нафиеву и другим фигурантам его уголовного дела. Ранее за получение взятки в 3 млн рублей Нафиева приговорили к 7 годам колонии строгого режима, ему также назначили штраф в 5 млн рублей. По версии следствия, взятку он получил за помощь в прекращении уголовного дела в отношении Александра Кондратенкова. Дело на последнего завели после того, как страховая компания «НАСКО», бенефициаром которой он являлся, обанкротилась.

Жалобы на приговор подали как Нафиев, так и другие фигуранты его дела: Владимир Бойков, Евгений Коклягин, Владимир Кучинский – москвичи, представившиеся «решалами» отцу Кондратенкова. Именно они заверили его, что могут помочь решить вопрос с уголовным делом, заведенным на его сына. За свои услуги они потребовали 2 млн долларов.

Получив деньги, они вышли на Нафиева, которому предложили часть от этой суммы – вышеупомянутые 3 млн рублей. Остаток они присвоили и поделили между собой. В итоге москвичей также признали виновными и приговорили к лишению свободы: Кучинского к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в 61 млн рублей, Коклягина – также к 9 годам в колонии строгого режима с аналогичным штрафом, Бойкова – к 10 годам строгого режима со штрафом в 6 млн рублей.

Жалобу на приговор также подала прокуратура. В ведомстве не согласилась с уменьшением суммы взятки, которую принял Нафиев. Во время следствия ему вменяли получение взятки в 5 млн рублей, но уже в суде сторона защиты оспорила размер незаконного вознаграждения, и взятку сократили до 3 млн рублей. Прокуратура же требует вернуть старую сумму.

Все жалобы будут рассматриваться в Верховном суде РТ. Следующее заседание по этому делу состоится в октябре.