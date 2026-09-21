Ресурсоснабжающие организации Татарстана оказали через ЕКС более 1 тыс. услуг

С момента запуска Единого кабинета согласований (ЕКС) ресурсоснабжающие организации (РСО) оказали через сервис 1008 услуг. Сейчас в системе зарегистрировано более 400 пользователей.

ЕКС запустили в октябре 2025 года на платформе «Государственные и муниципальные услуги». Сервис предназначен для упрощения процедур технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры. Он позволяет сократить сроки оказания услуг и упростить взаимодействие органов власти, ресурсоснабжающих организаций и бизнеса.

К системе уже подключились 43 ресурсоснабжающие организации. Среди них – крупнейшие в Татарстане «Сетевая компания», «Водоканал» Казани и «Газпром трансгаз Казань». Для комплексного согласования документации к ЕКС также подключены министерства и подведомственные организации, муниципальные органы власти, ресурсоснабжающие и сетевые организации, операторы мобильной и фиксированной связи и другие участники.

С помощью ЕКС можно получить технические условия для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Сервис также позволяет обмениваться данными о существующих и проектируемых сетях и объектах инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, согласовывать проекты трасс и инженерно-топографические планы.

Еще одна функция платформы – согласование съемки текущих изменений с ресурсоснабжающими организациями, которые владеют сетями и объектами инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры.

В Татарстане также ввели в промышленную эксплуатацию новую услугу для структурных подразделений ИКМО Казани. Она позволяет получить заключение о соответствии проектной документации карте (плану) подземных инженерных коммуникаций и сооружений Казани.

Функциональным оператором ЕКС выступает Министерство экономики Республики Татарстан.

ЕКС стал одним из ключевых элементов цифровой трансформации региона. Сервис призван повысить инвестиционную привлекательность Татарстана и создать более благоприятные условия для бизнеса и граждан.

Работа ЕКС направлена на выполнение целевых моделей, утвержденных распоряжением Правительства России от 29 ноября 2025 года №3523-р и распоряжением Раиса Татарстана от 29 мая 2026 года №194.