Айдар Метшин: Нижнекамск – город моего детства и юности

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Депутат Госдумы Айдар Метшин поздравил Нижнекамск с 60-летием. Пост он опубликовал в своем канале в «Макс».

«Смелые мечтатели строят большие города! Сегодня у моего родного Нижнекамска большой юбилей – 60 лет! Ровно в этот день, 22 сентября 1966 года, Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ о преобразовании рабочего поселка Нижнекамский в город. Город, рожденный волей и смелой мечтой посреди чистого поля», – написал Метшин.

Он отметил, что сегодня Нижнекамск называют столицей нефтехимии и точкой роста экономики и промышленности страны. Однако для него город прежде всего связан с личными воспоминаниями.

«Но для меня цифры отчетов и громкие титулы всегда будут на втором плане. Прежде всего, Нижнекамск – это город моего детства и юности. Город первых надежд и горьких потерь, искренней радости и тихой грусти. Место, где закалялся характер», – подчеркнул депутат.

Метшин добавил, что жители города «росли вместе с этими молодыми улицами и проспектами», учились не сдаваться и идти вперед.

«Потому что иначе здесь было нельзя. Этот дух борьбы, эта уверенность в том, что все получится, заложены в саму ДНК нашего города», – написал он.

«С днем рождения, мой родной Нижнекамск! Спасибо за закалку, за друзей, за воспоминания. Ты невероятно красивый, сильный и молодой душой. И пусть твой главный принцип остается с тобой навсегда: все получится!» – поздравил Нижнекамск Метшин.