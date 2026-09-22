В топ-5 России: Татарстан подтвердил статус креативного кластера страны
Правительство России утвердило Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Для Татарстана документ подтверждает уже выбранный республикой курс.
По данным АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан», регион входит в первую пятерку страны по объему рынка креативных услуг и в первую десятку по интегральному уровню развития отрасли. За последние годы в республике выстроена институциональная база: в апреле 2025 года принят закон РТ № 32-ЗРТ «О развитии креативных индустрий», следом утверждена Концепция развития отрасли до 2030 года и создан реестр ее субъектов.
По словам заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя наблюдательного совета АНО «ЦРКИ РТ» Лейлы Фазлеевой, для Татарстана федеральная Стратегия – это переход на новый качественный уровень, не старт с нуля.
«Стратегия удваивает ориентиры по доле креативной экономики в ВВП и экспорту. Сегодня можно смело говорить об активном развитии в России «творческого сектора» экономики. Лидерами роста являются IT, архитектура, дизайн, мода, имеющие наибольший экономический потенциал. Но основные усилия всех мастеров республики, некоммерческих организаций и профессиональных союзов совместно с органами власти направлены на особую поддержку народных промыслов, которые помогают всем нам сохранить и развить традиционные ценности и не потерять основные смыслы жизни. Именно они бережно передаются нам от наших предков», – говорит Вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
В республике огромный кадровый потенциал для роста креативных индустрий, тем более что сегодня в Татарстане созданы все условия для этого, уверен Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.
«У молодежи Татарстана сегодня есть все возможности, чтобы пробовать себя в разных сферах и найти дело, которое действительно нравится. Мы поддерживаем инициативы ребят и стараемся сделать так, чтобы первый шаг в профессии можно было попробовать еще в подростковом возрасте. Креативные направления сегодня вызывают у молодежи большой интерес, в том числе ремесла, которые дают возможность сохранить традиции и внести что-то свое. Молодежные пространства, наша арт-резиденция «Реактор», фестивали, мастер-классы и проектная работа помогают ребятам познакомиться с профессией на практике и понять, хотят ли они связать с ней свое будущее. Когда молодой человек находит дело, которое ему интересно, и видит, что в республике для него есть возможности профессионального роста, у него появляется еще одна причина строить свое будущее здесь», – отметил Азат Кадыров.
В работе по развитию креативных индустрий в Татарстане задействован широкий круг участников. Министерство культуры РТ – уполномоченный орган, формирующий приоритеты, реестр субъектов и формат работы. Минэкономики РТ контролирует финансовые и налоговые механизмы, включение в реестр для получения льгот. Центр развития креативных индустрий (АНО «ЦРКИ РТ») является оператором. Модель соединяет культурную экспертизу, экономические инструменты и оперативное управление.
АНО «ЦРКИ РТ» выступает единым оператором на трех уровнях. На стратегическом – формирует приоритеты и управляет всей моделью совместно с профильными министерствами. На программно-операционном – объединяет общие для отрасли инструменты: акселератор для предпринимателей, образовательные программы, маркетинг и коммуникации. На операционном – управляет конкретными площадками, где эти инструменты работают на практике. Сама модель изначально спроектирована так, чтобы масштабироваться на всю республику.
Флагманский проект этой модели – Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани. Здесь работают резиденты – субъекты креативной индустрии – по 18 направлениям народно-художественных промыслов и ремесел: гончарное дело, изготовление музыкальных инструментов, обработка дерева и лозоплетение, художественная обработка кожи, пошив национальной одежды, пуховязание, художественное ткачество, ювелирное искусство, создание художественных кукол, каллиграфия, ковроделие, войлоковаляние, производство сувенирной продукции, кружевоплетение и вышивка. Первая очередь ЦУМа открылась 29 апреля 2026 года при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Таким образом Татарстан уже имеет статус креативного кластера и один из крупнейших в стране инфраструктурных объектов в виде ЦУМа, что выводит республику на лидерские позиции. В Центре уникального мастерства отмечают, что с момента открытия работают как с республиканскими, так и федеральными запросами на формирование продуктов для креативных индустрий и их развития.
Генеральный директор АНО «ЦРКИ РТ» Ранко Тепавчевич видит в этом прямое совпадение с задачами федеральной Стратегии.
«Федеральная Стратегия ставит цель: не менее 45 регионов с собственной инфраструктурой поддержки креативных индустрий к 2036 году. В Татарстане уже сформирован креативный кластер. Это позволяет нам не догонять федеральную повестку, а участвовать в ее формировании. Отдельная точка роста – экспорт. Стратегия расставляет приоритеты на рынки ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и БРИКС, а у республики здесь реальный задел: исторические связи с исламским миром и Центральной Азией, да и опыт уже есть – на площадке ЦУМа прошли многие международные события: саммит Россия – АСЕАН, форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Благодаря крупным мероприятиям и широкой сети контактов, мы вышли на международный диалог и по обмену опытом и по экспорту нашего творческого капитала. И это потенциал для развития экспорта татарстанского креативного продукта на международные рынки. Отвечаем и на федеральный запрос на кадры и защиту интеллектуальной собственности. В этом квартале планируем получить лицензию на дополнительное образование – это ложится в федеральный план создания 89 колледжей креативных индустрий к 2030 году. Готовим и акселератор «Фабрика брендов ЦУМ»: он будет открыт не только для резидентов площадки, а значит станет и нашим вкладом в федеральную цель по росту числа компаний и предпринимателей в отрасли. Главная задача сейчас для нас – плавно интегрироваться в принятую стратегию и шаг за шагом выстроить систему развития для мастеров-ремесленников, творческих проектов и индустрии как таковой», – заявил он.