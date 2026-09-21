Выборы-2026 в Татарстане: высокая явка и предварительные итоги голосования

Завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму девятого созыва. В нее изберут 450 депутатов: по 225 по партийным спискам и одномандатным округам. Первые итоги, отличия от прошлых думских кампаний и причины предсказуемой сокрушительной победы «Единой России» – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выборы в прифронтовых условиях

Главное отличие выборов 2026 года от кампании 2021-го – это первые парламентские выборы после начала СВО и появления в составе России новых регионов.

Можно, конечно, вспомнить и президентские выборы 2024 года, но нынешняя парламентская кампания отличалась даже от них беспрецедентным уровнем физических, кибернетических и иных угроз. Угроз, направленных на срыв голосования и запугивание его участников – граждан России.

Так, в ночь на заключительный день голосования Москва и Подмосковье подверглись самой массированной за все время СВО атаке дронов и крылатых ракет. Российские силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 летевших к столице. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры, возникли пожары. К сожалению, в Московской области погибли два человека, многие были ранены, в том числе дети.

Все последние дни цифровая инфраструктура ЦИК РФ и «Единой России» подвергалась беспрецедентным кибератакам из-за рубежа. Благодаря работе российских программистов эти атаки не смогли существенно повлиять на ход голосования. В прифронтовой Запорожской области враг целенаправленно обстреливал избирательные участки. Пострадали два председателя участковых избирательных комиссий, одна из них погибла.

Элла Памфилова сообщила, что во время массированной атаки БПЛА в Подмосковье член УИК получила осколочные ранения, но продолжила работу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во время массированной атаки беспилотников в Подмосковье член участковой избирательной комиссии №1283 Наталья Санайхина получила осколочные ранения ног. После оказания помощи она вышла на участок и продолжила работу. По сути, вся Россия сегодня стала прифронтовой: дроны и крылатые ракеты ВСУ практически ежедневно атакуют даже самые удаленные от фронта российские регионы.

Такая ярость врага по отношению к российским парламентским выборам вполне объяснима: в самой Украине демократические выборы уже давно отсутствуют в принципе, а власть в Киеве узурпировало лицо с просроченными президентскими полномочиями. Для Украины выборы – несбыточная мечта, потому что установившийся там нелегитимный режим никому не собирается отдавать власть. Отсюда и бешенство, и зависть к российским выборам, и стремление сорвать законное волеизъявление граждан России, не гнушаясь самыми подлыми террористическими действиями.

Сорвать голосование террористическими и информационными атаками не удалось Фото: © Алексей Никольский, РИА Новости

Но раскачать российское общество и сорвать голосование террористическими и информационными атаками киевский режим не смог. Напротив, несмотря на атаки, народ России сплотился и массово проголосовал как очно, так и в электронном формате. О том, что попытки запугать избирателей провалились, свидетельствует явка: по предварительным данным ЦИК РФ, она составила 56,66% против итоговых 51,72% на выборах 2021 года. Именно это мужественное единение народа и стало главным итогом парламентских выборов 2026 года.

Российское законодательство не устанавливает минимального порога явки: выборы могут быть признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. Однако явка выше 50% свидетельствует о том, что в выборе депутатов участвовало большинство российских избирателей. Это, безусловно, придает избранным представителям дополнительную общественную поддержку.

Важный фактор победы «Единой России» – безоговорочная и горячая поддержка партии российским лидером, Президентом России Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

Успех «Единой России»

По данным ЦИК РФ, после обработки 90,43% протоколов предсказуемо выигрывает «Единая Россия», которая набрала 57,86%.

У столь успешной избирательной кампании «Единой России» есть ряд причин.

Фактор №1

Важный фактор победы – безоговорочная и горячая поддержка партии российским лидером, Президентом России Владимиром Путиным. Он принял самое активное участие в предвыборной кампании: много ездил по регионам и призывал избирателей поддержать «Единую Россию». Кроме того, перед выборами Владимир Путин лично участвовал в съездах партии, где выступал в поддержку ее программных документов. Для российского лидера это совершенно естественно: он стоял у истоков «Единой России» и опирается на нее как на крупнейшую политическую силу страны, пользующуюся поддержкой населения.

Фактор №2

«Единая Россия» представила самый проработанный и реалистичный предвыборный документ – «Народную программу». По сути, это программа реальных дел, а не пустых обещаний, которыми ограничились другие партии. В ходе большой и кропотливой работы было собрано более 3,5 млн предложений от всех слоев российского общества. Это, кстати, превзошло показатель 2021 года, когда поступило около 1,7 млн предложений. Приоритеты «Народной программы» 2026 года – наша Победа, наши традиционные ценности, достойная работа, сильная экономика, народосбережение и благополучная семья, современное пространство для жизни. Наличие такого сильного стратегического документа выгодно отличало «Единую Россию» от других партий, чьи предвыборные обещания были гораздо менее реалистичны.

В первую пятерку общефедерального списка «Единой России» вошли два Героя России – Владислав Головин и Евгений Поддубный Фото: сайт «Единой России» er.ru

Фактор №3

«Единая Россия», в отличие от конкурентов, провела масштабные и демократичные по духу праймериз, широко освещавшиеся в информационном поле. Нельзя не отметить и активную полевую работу ведущих членов партии: встречи с избирателями на местах, сбор наказов и пожеланий, использование всех каналов связи с аудиторией. Особенно партия преуспела в агитации: масштабная наглядная кампания, распространение печатных материалов, развернутые и содержательные интервью ее лидеров в СМИ. С точки зрения политических технологий все это – образцовое ведение избирательной кампании на уровне лучших мировых стандартов.

Фактор №4

Важное отличие кампании «Единой России» 2026 года – ее стержневой темой стала СВО. Партия не только сделала акцент на поддержке спецоперации в своих документах и выступлениях, но и активнее конкурентов пополняла свои ряды ее участниками, выдвигая их на первые роли. Так, в первую пятерку общефедерального списка вошли участник СВО, Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. «Единая Россия» стала лидером среди политических объединений по числу выдвинутых кандидатов, прошедших спецоперацию: в ее федеральном списке их 52. На втором месте – «Родина» с 12 кандидатами.

Рустам Минниханов, как и пять лет назад, возглавил региональный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Факторы успеха «Единой России» в Татарстане

В Татарстане явка на парламентских выборах 2026 года традиционно оказалась значительно выше среднероссийской. По данным ГАС «Выборы» на 18:00 20 сентября 2026 года, она составила 72,4% от общего числа избирателей. По данным экзитпола, в Татарстане за «Единую Россию» отдали свои голоса 71,7% избирателей.

Помимо общефедеральных факторов успеха единороссов, в Татарстане сыграли свою роль и местные особенности, которые дополнительно усилили позиции партии.

Одним из важнейших факторов победы стало то, что Раис Татарстана Рустам Минниханов, как и пять лет назад, возглавил региональный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Тем самым он оказал местным единороссам весомую поддержку своим высоким электоральным рейтингом и авторитетом. Безусловно, этот шаг лидера республики принес партии дополнительные голоса.

В список единороссов в Татарстане вошли и другие харизматичные и узнаваемые среди избирателей люди: Герой России генерал Александр Лапин; деятельная министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова; опытный и прагматичный депутат Госдумы Айдар Метшин; лоббист интересов республики, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин; мудрый начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов; депутаты Госдумы Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев, Анатолий Иванов и Рустам Калимуллин; участник СВО, мужественный депутат Госсовета Эдуард Шарафиев; депутат Госсовета, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров; член Общественной палаты РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова и другие.

По предварительным данным ЦИК РФ, в одномандатных округах в Татарстане от «Единой России» побеждают депутаты Госдумы VIII созыва Илья Вольфсон, Альфия Когогина, Олег Морозов, Марат Нуриев и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Но главный фактор успеха «Единой России» на думских выборах в Татарстане – то, что республика относится к передовым регионам страны. Здесь обеспечен высокий уровень жизни, развита инфраструктура, созданы условия для комфортного проживания людей разных национальностей и вероисповеданий. Все это, безусловно, сказалось и на высокой явке, и на поддержке «Единой России».