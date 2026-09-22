«Зеркало будущего»: в Нижнекамске стартовал финал «НефтеХимНавыков»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

21 сентября в Нижнекамске открылся заключительный этап VII Открытого отраслевого чемпионата профессионального мастерства «НефтеХимНавыки». После этапов в Тюмени и Тобольске эстафета инженерно-рабочего движения перешла к Нижнекамску, где в ближайшие дни определятся победители еще восьми компетенций.

Торжественное открытие прошло в центре развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК», где базируется большая часть соревнований. Часть компетенций принимает Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева.

В чемпионате участвуют более 500 специалистов, экспертов и студентов со всей страны. В отборочных этапах этого года приняло участие свыше 2700 человек.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Путь в финал был непростым: здесь находятся действительно лучшие, – отметил в видеоприветствии член правления – исполнительный директор СИБУРа Игорь Климов. – Особенно ценно, что вместе с опытными сотрудниками на равных соревнуются студенты – именно так, из рук в руки, передается суть профессии».

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов назвал чемпионат «зеркалом будущего»: «Здесь рядом с традиционными профессиями уже появляются новые, в том числе связанные с искусственным интеллектом. Мы показываем привлекательность и прогрессивность профессии инженера, аппаратчика, лаборанта».

В Нижнекамске выявят лучших в восьми компетенциях: «Аппаратчик химических технологий», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды», «Охрана труда», «Бережливое производство», «Машинное обучение и большие данные», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и «Строительный контроль».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Впервые представлена компетенция «Машинное обучение и большие данные», пришедшая на смену «Цифровой трансформации». Задания ориентированы на решение бизнес-задач с помощью ИИ. Участники создают модели, которые упростят работу коллег на производствах.

За медали борются 26 представителей НКНХ – 12 участников и 14 экспертов-наставников.

Важным дополнением программы станет «Менделеевская смена» – интерактивные уроки для школьников и студентов с погружением в химию через квесты и лабораторные эксперименты.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Чемпионат объединяет сотрудников СИБУРа и других ведущих российских компаний, в числе которых – «Газпром нефть», «Росатом», «Транснефть», «ЕвроХим», ТМК, «Россети» и другие. В соревнованиях этого года 20 компетенций, более 250 участников и свыше 270 экспертов. 179 сотрудников различных площадок СИБУРа, 79 представителей отраслевых компаний, 49 студентов вузов и колледжей из Нижнекамска, Казани, Тобольска, Тюмени, Амура, Дзержинска и других городов. Победители отраслевого этапа войдут в сборную СИБУРа и представят компанию на международном чемпионате «Хайтек – 2026», который пройдет 10–14 ноября в Екатеринбурге.

Чемпионат служит не только соревнованием, но и инструментом развития профессиональных стандартов, обмена практиками, подготовки наставников и формирования кадрового резерва. В среднем за последние четыре года 25% победителей из числа рабочих перешли на инженерно-технические позиции.

Участие студентов позволяет образовательным учреждениям актуализировать программы, а молодым специалистам – получить практический опыт и преимущество при трудоустройстве.