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Происшествия 22 сентября 2026 18:36

Хозяина американской акиты, напавшей на мальчика в Татарстане, наказали

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Владелец собаки, напавшей на ребенка в Тукаевском районе Татарстана, выплатил 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Согласно материалам надзорного ведомства, инцидент произошел 1 июня 2026 года в селе Большая Шильна. Мальчик ехал на велосипеде, в этот момент на него напала собака породы американская акита. Намордника на животном не было. Собака укусила ребенка за голень, мальчик получил рану и был госпитализирован. Затем пострадавший прошел курс лечения, включая антирабические инъекции. По словам родителей, после случившегося их сын стал испытывать страх перед собаками, у него нарушен сон.

Прокуратура района обратилась в суд, потребовав взыскать в пользу мальчика компенсацию морального вреда. Ответчик компенсацию выплатил.

#собака укусила ребенка #компенсация #Прокуратура Татарстана
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