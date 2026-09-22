Хозяина американской акиты, напавшей на мальчика в Татарстане, наказали

Владелец собаки, напавшей на ребенка в Тукаевском районе Татарстана, выплатил 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Согласно материалам надзорного ведомства, инцидент произошел 1 июня 2026 года в селе Большая Шильна. Мальчик ехал на велосипеде, в этот момент на него напала собака породы американская акита. Намордника на животном не было. Собака укусила ребенка за голень, мальчик получил рану и был госпитализирован. Затем пострадавший прошел курс лечения, включая антирабические инъекции. По словам родителей, после случившегося их сын стал испытывать страх перед собаками, у него нарушен сон.

Прокуратура района обратилась в суд, потребовав взыскать в пользу мальчика компенсацию морального вреда. Ответчик компенсацию выплатил.