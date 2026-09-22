«Татмедиа» проведет второй Фестиваль новых медиа в Нижнекамске

Второй по счету Фестиваль новых медиа проведет в Нижнекамске с 23 по 26 сентября АО «Татмедиа». Об этом сообщает сам медиахолдинг.

Цель предстоящего мероприятия – выявить успешные проекты, реализуемые на страницах СМИ Татарстана в социальных сетях и мессенджерах. На этот раз фестиваль продлится четыре дня и будет приурочен к 60-летию Нижнекамска. Также он, по замыслу организаторов, способствует реализации проектов национальной политики Российской Федерации. В этом году событие получило название «Фестиваль новых медиа x Камский бриз».

Первый Фестиваль новых медиа прошел в прошлом, 2025 году в Зеленодольске, а фестиваль «Камский бриз» с 2021 года ежегодно проводился в Нижнекамске для сотрудников телевизионных компаний Республики Татарстан. В «Татмедиа» решили совместить в этом году два мероприятия и приурочить получившееся событие к юбилею города.

Заявки на фестиваль отбирались конкурсным путем. Творческие специалисты присылали проекты на оценку в четырех номинациях: «Вирусный ролик» (вертикальные видео), «AI-журналистика» (применение искусственного интеллекта в редакционной деятельности), «Эффективная графика» (материалы СМИ, упакованные в формат карточек для социальных сетей), «Личный бренд» (страницы журналистов, популяризирующих работу в медиаотрасли).

На конкурс в этом году поступило 288 работ от 196 кандидатов. Жюри отобрали 100 участников, получивших наивысший балл в различных номинациях.

Фестиваль новых медиа 2026 года будет включать два блока: медиа и национальная политика Российской Федерации. В блоке медиа творческие специалисты будут участвовать в практикумах от руководителей подразделений «Татмедиа».

Блок, посвященный национальной политике, будет включать три лекции от государственных деятелей Татарстана. На этих встречах предполагается обсудить вызовы, стоящие перед медиасредой в условиях санкций, фейков и других факторов.

Кроме того, участники Фестиваля примут участие в практической сессии, посвященной разработке стратегии информационной политики одного из ведущих городов Татарстана.

Призеры конкурса будут награждены в каждой из четырех номинаций денежными призами. Призовой фонд фестиваля достигает 1 млн рублей. Помимо этого, участники получат специальные призы от ХК «Нефтехимик», АО «Татмедиа» и администрации города Нижнекамска.