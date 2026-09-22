Рустам Минниханов: «Все успехи Нижнекамска – прямая заслуга его жителей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Нижнекамск с 60-летием. Пост он опубликовал в своем канале в «Макс».

«Сегодня юбилей Нижнекамска. Один из крупнейших промышленных центров страны отмечает 60 лет. Все успехи города – прямая заслуга его жителей! Ветераны и те, кто сегодня своим ежедневным трудом делают столицу нефтехимии лучше, могут искренне гордиться им», – написал лидер республики.

«Юбилей белән, Түбән Кама! Без синең һәм синең хезмәт сөючән кешеләрең белән горурланабыз! (в переводе – С юбилеем, Нижнекамск! Мы гордимся тобой и твоими трудолюбивыми людьми!)» – поздравил Минниханов.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov