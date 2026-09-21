Татарстан хочет распространить проект «Физмат прорыв» на территории России

Необходимо продолжить реализацию проекта «Физико-математический прорыв» и проработать возможность его масштабирования на территории России. Об этом заявил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Важно также распространить его на другие предметы естественнонаучного цикла, прежде всего на химию. В этой связи и по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова нами совместно с КФУ и Университетом Иннополис организовано изучение лучших практик работы со школьниками и учителями по физике и химии для разработки нового проекта», – рассказал он.

Хайруллин добавил, что в этом году стартовал проект «Физико-химический прорыв». Он включает кружки, профильные смены, экскурсии, онлайн-занятия и премии для школьников, а также интенсивы, повышение квалификации и денежное поощрение для учителей, гранты для школ.

«В рамках этого проекта к сотрудничеству привлечено более 30 организаций. Мы хотим, чтобы лучшие химики и физики страны работали с детьми. Надеемся, это пробудит у ребят больший интерес к этим предметам, и в итоге больше выпускников будут выбирать инженерные специальности», – подчеркнул замминистра.

По его словам, на реализацию проекта в республиканском бюджете на три года предусмотрено около 1,5 млрд рублей. «Это больше, чем для «Физмат прорыва», потому что химия и физика более ресурсно-требовательные дисциплины, чем математика», – заключил Хайруллин.