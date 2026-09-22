В Татарстане 25 сентября пройдет День приема родителей дошкольников

Фото: tatarstan.er.ru

Всероссийский день приема родителей дошкольников пройдет в Татарстане 25 сентября. Горячая линия будет работать с 10:00 до 11:00 на базе Региональной общественной приемной «Единой России», сообщается на сайте партии.

Модератором встречи станет депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

Родители смогут задать вопросы о качестве дошкольного образования, питании в детских садах, адаптации детей, развивающих программах и методиках.

На вопросы также ответят Уполномоченный по правам ребенка в РТ, председатель Регионального координационного совета сторонников «Единой России» Светлана Захарова, начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева, ведущий консультант дошкольного образования Минобрнауки РТ Светлана Закирова, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями Управления образования Казани и руководитель регионального отделения «Воспитатели России» Татьяна Багаева, председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов, а также директор Центра коррекции развития и поведения для особенных детей «Детки-Конфетки» Гульнара Сиразиева.

Задать вопросы можно по телефону 8 (843) 590-04-05. Также заявки принимают в мессенджере «Макс» по номеру 8 (987) 205-00-63.

Мероприятие проводится в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников при поддержке федерального партийного проекта «Новая школа».