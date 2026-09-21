Как проголосовал Татарстан: предварительные итоги выборов в Госдуму

Сегодня председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев озвучил предварительные итоги выборов в Государственную Думу девятого созыва. В республике голосование прошло при высокой явке – на участки пришли более 2,2 млн избирателей. Как распределились голоса татарстанцев и какие еще выборы прошли в республике – в материале «Татар-информа».





В республике голосование прошло при высокой явке – на участки пришли более 2,2 млн избирателей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Единая Россия» впереди, КПРФ – на втором месте

По данным Председателя Центральной избирательной комиссии РТ Андрея Кондратьева, в голосовании на выборах в Государственную Думу приняли участие свыше 2,2 млн избирателей республики, или 76,7% от общего числа избирателей.

«В нашей республике думские выборы прошли при достаточно высокой активности политических партий и кандидатов-одномандатников. Напомню, что всего по Татарстану баллотировалось 80 кандидатов от десяти политических партий по единому федеральному округу и 32 кандидата от шести партий по шести одномандатным округам», – заявил Кондратьев на пресс-конференции в «Татар-информе».

Андрей Кондратьев: «В нашей республике думские выборы прошли при достаточно высокой активности политических партий и кандидатов-одномандатников» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Согласно предварительным результатам, «Единая Россия» получила в Татарстане 72,03% голосов. КПРФ набрала 11,02% голосов, «Новые люди» – 6,87%, ЛДПР – 4,52%, «Справедливая Россия» – 2,16%. Партия «Коммунисты России» получили 0,7% голосов, «Партия пенсионеров» – 0,68%, «Родина» – 0,42%, «Зеленые» – 0,38%, «Партия прямой демократии» – 0,33%.

При этом в Татарстане выборы проходили сразу на трех уровнях: депутатов Государственной Думы, депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 и муниципальные выборы.

По предварительным данным, на выборах депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 наибольшее количество голосов – 64,90% – получил самовыдвиженец Фарид Абдулганиев.

Подведение итогов дополнительных муниципальных выборов в настоящее время продолжается.

Более 160 тыс. татарстанцев воспользовались сервисами ЦИК

Отдельно Кондратьев отметил масштабную подготовку к выборам и востребованность сервисов, которыми могли воспользоваться избиратели. Так, в рамках проекта «ИнформУИК» в Казани и Набережных Челнах члены участковых комиссий посетили 97% домохозяйств. Почти в 87% случаев им удалось лично передать жителям информацию о предстоящих выборах.

Механизмом «Мобильный избиратель», который позволяет изменить участок для голосования на выборах в Госдуму, воспользовались 70 тыс. татарстанцев. Еще более 91 тыс. избирателей проголосовали на дому.

Кроме того, в проекте «Волонтеры на избирательном участке» зарегистрировались более 650 человек. Для сравнения, в прошлом году их было 150.

В этом году также впервые запустили масштабную программу обучения членов избирательных комиссий и волонтеров оказанию первой медицинской помощи непосредственно на избирательных участках.

Успешно отражено более 1 тыс. кибератак

В заключение председатель ЦИК РТ подчеркнул, что голосование прошло в штатном режиме, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. По его словам, за три дня в ЦИК Татарстана поступило 14 обращений. По каждому из них провели проверку, в том числе с выездом на место, и дали правовую оценку.

Кондратьев также сообщил, что за время работы избирательных участков за медицинской помощью обратились 67 человек. Всем помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, 20 сентября голосование организовали на временных участках в лечебных учреждениях республики. Возможностью проголосовать воспользовались более 5 тыс. пациентов, находившихся на стационарном лечении.

Говоря о кибербезопасности, Кондратьев отметил, что за три дня системы Центра противодействия киберугрозам Татарстана предотвратили более 1 тыс. кибератак на ресурсы Центризбиркома. Несмотря на интенсивность атак, ключевые системы обеспечения выборов, включая ГАС «Выборы», работали в полном объеме.

Мухтар Ерман: «Мы видим, что очень сильный акцент был сделан на работе с молодежью. И неслучайно первый день голосования прошел под знаком молодежной аудитории» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Квинтэссенция большой работы»

Трехдневная избирательная кампания в Татарстане – это квинтэссенция большой подготовительной работы в республике. Такую оценку прошедшим в республике выборам дал зампредседателя Центризбиркома Казахстана Мухтар Ерман.

Он особо отметил высокий уровень подготовки списков избирателей и масштабную информационную кампанию, которая проводилась через традиционные и современные каналы коммуникации.

«Мы видим, что очень сильный акцент был сделан на работе с молодежью. И неслучайно первый день голосования прошел под знаком молодежной аудитории. Мы видели, каким образом члены комиссий приветствуют молодых избирателей, какая интересная программа была организована на открытом воздухе», – подчеркнул Ерман.

Он оценил оснащение избирательных участков. По его словам, помещения были не только доступны, но и комфортны для всех участников процесса, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

«С организационной точки зрения, процедурной точки зрения и технической точки зрения все было сделано в соответствии с действующим законодательством», – заключил Ерман.