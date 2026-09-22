Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от безналичных денег

Цифровой рубль отличается от безналичных денег тем, что хранится на счете в Центральном банке, а не в коммерческом. Об этом на заседании Президиума Госсовета РТ рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

«Цифровой рубль – это такой же рубль, который мы используем в повседневной жизни, только в новой форме. В настоящее время есть наличные рубли – это банкноты и монеты в кошельках. Есть безналичные рубли – это деньги на счетах в банках. И теперь есть цифровые рубли на платформе Банка России. Главное отличие цифровых рублей от безналичных в том, что безналичные деньги хранятся на счете в коммерческом банке и ответственность за них несет коммерческий банк», – отметил Шарифуллин.

По его словам, цифровой рубль схож с наличными и используется для оплаты покупок или переводов. Открытие вкладов и кредитование с использованием цифрового рубля не предусмотрены – вклады и кредиты клиенты продолжат получать в коммерческих банках.

Цифровые рубли хранятся на счетах цифрового рубля граждан и компаний. Открыть счет можно через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе цифрового рубля Банка России.