ЕС продлил санкции против России, но снял ограничения с Усманова и Фридмана

Европейский Союз продлил рестрикции, введенные против России, но снял санкционные ограничения с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом пишут газета Financial Times и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники Reuters из числа европейских дипломатов отметили, что впервые санкции продлены сразу на три года, а не на полгода, как прежде. Соответствующее решение принято единогласно послами стран ЕС.

Таким образом, сохраняются ограничительные меры, введенные против почти 3 тыс. физических и юридических лиц, но делается исключение для упомянутых выше двух бизнесменов.

Изначально, как писала FT, снять санкции с Усманова предложили Франция и Словакия, заблокировав продление санкций на год. Уже после согласования компромиссного решения против отказа от продления ограничений, введенных против двух предпринимателей, выступила Латвия, о чем сообщал портал Euractiv.

Дедлайн по продлению санкций должен был истечь в полночь 23 сентября, но, несмотря на возражения латвийской стороны, дипломаты сумели вновь прийти к согласию.

Предварительное соглашение о продлении рестрикций было достигнуто еще накануне, 21 сентября, на встрече постпредов стран – членов Евросоюза в Брюсселе – об этом рассказал чешский телеканал CT24.