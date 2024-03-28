Участники первого бизнес-ифтара в Казани исполнят заветные желания детей-инвалидов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Участники первого бизнес-ифтара, который пройдет 30 марта в Казани в культурно-развлекательном комплексе «Корстон», исполнят заветные желания детей-инвалидов из Татарстана и их родителей. Об этом организаторы делового форума рассказали на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Мероприятие уникально тем, что мы соединяем ислам, бизнес-идеи и благотворительность. Форум несет социальную и благотворительную миссию. По его итогам мы поддержим Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, АНО «Все для детей» и благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ», - сообщила замдекана по воспитательной работе факультета психологии и педагогики Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова Римма Ханмурзина.

АНО «Все для детей» занимается пошивом адаптированной одежды для детей с ограниченными возможностями. Автором социального проекта выступает депутат Казгордумы, мама особенного ребенка Далия Гайнанова из Казани.

«Эта женщина помогает мамам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Мамы приходят в центр на различные мастер-классы, уроки и встречи. Они общаются, отвлекаются от повседневных хлопот», - пояснила Римма Ханмурзина.

На бизнес-ифтаре организаторы мероприятия поставят «дерево желаний», чтобы каждый участник форума смог оказать посильную помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями в развитии.

«Каждый сможет «сорвать» с дерева желание, чтобы его исполнить. Это может быть, к примеру, покупка одежды или необходимых средств реабилитации для особенных детей», - добавила Ханмурзина.

Стоит отметить, что организаторами бизнес-ифтара в Год семьи выступают шесть мам, которые сами успешно ведут бизнес и воспитывают 15 детей. Идея провести столь масштабное мероприятие женщинам пришла год назад на ифтаре. В бизнес-форуме примут участие не только эти женщины, но и их мужья и дети.

«На мероприятии выступят наши дети в составе ансамбля казанской городской филармонии в традиционных мусульманских костюмах. Это еще раз покажет, насколько наши семьи вовлечены в этот проект», - заметила руководитель бренда Argentum по пошиву верхней и горнолыжной одежды Гузель Ишбулатова.

Культурная программа форума будет представлена государственным камерным хором Республики Татарстан, студией кураистов Лейсан Гареевой и ⁠детским ансамблем казанской городской филармонии. Также для гостей будет работать маркет-выставка, на которой участники ифтара представят свою продукцию.

На встрече соберутся представители различных секторов бизнеса, руководители крупных и средних компаний. География участников расширяется с каждым днем. На форум приедут представители Башкортостана, Марий Эл, Москвы, ближнего и дальнего зарубежья. Среди гостей не только бизнесмены, но и консулы, известные блогеры, артисты, общественные деятели, журналисты.

Главной темой встречи станет «Бизнес и ислам», а само мероприятие послужит пространством для формирования мультикультурного диалога, поможет установить новые связи и расширить сеть профессиональных контактов участников. Среди гостей мероприятия будет разыграна одна путевка в Умру.

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