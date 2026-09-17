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На главную ТИ-Спорт 17 сентября 2026 18:47

В Казани наградили юных победителей Кубка Генпрокурора РФ по стрельбе из лука

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В Казани наградили юных победителей Кубка Генпрокурора РФ по стрельбе из лука
Стоп-кадр видео пресс-службы Раиса РТ

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Табельский и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин наградили победителей и призеров V Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора России». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Церемония прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В мероприятии также участвовал председатель Федерации стрельбы из лука России Зоригто Манханов.

Сегодня награды получили спортсмены, выступавшие в стрельбе из блочного лука среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года в личном и командном зачетах. Всего были вручены восемь Кубков Генерального прокурора России. Их получили команды из Санкт-Петербурга, Бурятии, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Забайкальского края.

В этом году в соревнованиях участвуют около 600 лучников из 48 регионов России. Спортсмены соревнуются в стрельбе из классического и блочного лука на дистанциях 50, 60 и 70 метров в личном и командном зачетах. На турнире разыгрывают 32 комплекта наград.

Завтра на стадионе пройдут финальные матчи, после которых состоится церемония закрытия соревнований.

Турнир стартовал 14 сентября при участии Генерального прокурора России Александра Гуцана и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

#стрельба из лука #Алексей Песошин #ак барс арена
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