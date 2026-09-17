Новый номер журнала «Казань» целиком посвящен истории еврейской общины
Журнал «Казань» представил сентябрьский выпуск. Он целиком посвящен истории еврейской общины.
«Мы решили посвятить номер еврейской диаспоре целиком, это очень интересно. Никогда в истории России такой номер не выходил. У нас в этом году был номер о "Казани – столице исламского мира", о Тукае, о праздниках народов Татарстана, то есть мы к разным народам обращались, а здесь рассказали о еврейской теме», – рассказала корреспонденту главный редактор журнала Альбина Абсалямова.
Обложка выпуска украшает семисвечник «менора», а в углу, где обычно указана тема выпуска, читателя встречает еврейское поздравление «Мазл тов!».
Одну из статей для номера подготовил руководитель еврейской национально-культурной автономии РТ Аркадий Плискин.
«Мы где-то год назад с Альбиной Булатовной общались и пришли к обоюдному решению, что хорошо бы иметь журнал, целиком посвященный еврейской теме. Выпустить его мы решили в сентябре», – рассказал корреспонденту Плискин.
Месяц был выбран не случайно. Как известно, 21 сентября евреи отмечают «новый год» – праздник «Йом-кипур» или «Судный день», день примирения человека с Богом, после которого начинается череда других национальных праздников. В сентября также проходит XIV Фестиваль еврейской музыки.
В числе гостей презентации был генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, а открыл презентацию главный раввин Казани и Республики Татарстан Ицхак Горелик.
Презентация сентябрьского выпуска прошла в исторической синагоге по улице Профсоюзная, 15. Здание синагоги принято считать «еврейской церковью», однако это не совсем так. По словам сотрудницы синагоги, которая проводила для читателей экскурсию по зданию, у еврея может быть только один храм – разрушенный храм в Иерусалиме, от которого осталась только одна стена, известная русскоговорящим как «Стена плача», или просто «Западная стена».
Синагога – это дом для собраний еврейской общины. Первый этаж действительно оборудован под молельный зал с фойе, однако выше находятся помещения для более светских занятий: студии, конференц-залы, музей и детские центр, а также так называемый «дом заботы», который носит имя Мосея – «Хэсэд Моше».
Здание на Профсоюзной было построено еще в 1915 году местной еврейской общиной, которая к тому времени уже окрепла достаточно, чтобы получить разрешение на собственное религиозное сооружение.