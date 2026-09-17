Начался прием заявок на VIII сезон фестиваля «Театральное Приволжье»

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Любительские детские и молодежные театральные труппы из Республики Татарстан могут подать заявку на участие в региональном отборочном этапе VIII сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Проект реализуется с 2019 года, который был объявлен в России Годом театра. Инициатива направлена на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодежи, а также на поддержку и развитие любительских театров.

В предыдущем сезоне конкурса приняли участие более 25 тыс. юных артистов из полутора тысяч творческих коллективов. Детская татарская театральная студия «Апуш» из Татарстана заняла первое место в номинации «Детские театральные коллективы и студии» со спектаклем «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке»).

В индивидуальной номинации «Лучшая режиссёрская работа» оказались награждены режиссеры этой постановки – народная артистка РТ Миляуша Шайхутдинова и заслуженная артистка РТ Зульфия Валеева. Художественный оформитель спектакля Анастасия Бузунеева отмечена в номинации «Лучшее художественное оформление». В конкурсе афиш и плакатов победила татарстанка Милана Муталибова с работой «А зори здесь тихие».

Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников от 6 до 17 лет включительно) и молодежные (возраст – от 18 до 35 лет включительно) театральные труппы из регионов Приволжского федерального округа. Заявки на участие в региональном отборочном этапе принимаются централизованно через сайт театральноеприволжье.рф с помощью кнопки «Подать заявку».

Региональный отбор пройдет в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий спектаклей) и очный (показы лучших постановок). Работы участников оценит региональное экспертное жюри, членами которого станут деятели театра, лидеры мнений в сфере культуры, представители региональных отделений Союза театральных деятелей РТ.

По итогам отбора в окружной финал пройдут 28 спектаклей – по одному детскому и молодежному спектаклю от каждого из 14 регионов ПФО. Эксперты сформируют рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых жюри определит победителей и лауреатов фестиваля. Видеозаписи всех постановок финалистов будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Финалисты» и окажутся доступны для свободного просмотра.

В VIII сезоне номинации фестиваля не изменились: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Имена лауреатов объявят 27 марта 2027 года в Ижевске во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля и показы спектаклей, прошедших в финал, будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат гранты на постановку нового спектакля. Либо, по решению организаторов, им будет предоставлена возможность принять участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства.

Фестиваль «Театральное Приволжье» направлен на популяризацию молодежного театрального искусства, расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, а также сохранение лучших театральных традиций. Его организаторами выступают аппарат полпреда Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Удмуртской Республики и органы государственной власти регионов округа.