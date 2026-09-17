Дмитрий Медведев рассказал о роли Сколково в развитии инновационной экономики

Фото: пресс-служба «Единой России»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил вклад Сколково в формирование российской инновационной экосистемы. Об этом политик заявил на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию.

По словам зампреда Совбеза, площадка создавалась для объединения инфраструктуры, компетенций и людей, работающих над новыми технологиями. Сегодня эта система продолжает развиваться и получает новые возможности для взаимодействия разработчиков, инвесторов и других участников рынка.

«Центр создавался как экосистема инноваций, которая объединит необходимые компетенции и инфраструктуру, разработчиков и инвесторов. Роль Сколково в экономическом развитии страны возрастает, на эту тему принимаются новые документы, включая недавний Указ Президента по формированию попечительского совета Сколково», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также обратил внимание на опыт создания креативного кластера в Москве. Политик отметил, что подобные площадки позволяют сосредоточить в одном месте различные этапы работы над продуктом — от разработки до его продвижения на внешних рынках.

Отдельно заместитель председателя Совета безопасности остановился на задачах технологического развития страны. По его словам, речь идет о широком спектре направлений, включая искусственный интеллект, робототехнику, автономные системы, цифровые платформы, космические сервисы и новые материалы.

«Яркий пример — креативный кластер, который был создан при максимально активном участии правительства Москвы. Интересно получилось, и, судя по всему, это нравится большому количеству людей. Но его ценность — в концентрации возможностей всех, кто участвует в создании таких продуктов, от собственно его разработки и до экспорта», — подчеркнул политик.

Дмитрий Медведев добавил, что дальнейшее развитие технологического потенциала требует согласованной работы государства, бизнеса, университетов, институтов развития и стартапов.