В Татарстане во время выборов будет работать Единый информационный центр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время выборов депутатов Госдумы РФ, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, на базе «Татар-информа» будет работать Единый информационный центр, где будут давать самую актуальную информацию о текущем состоянии на участках. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Открытость, информирование и легитимность – это наши главные принципы. Мы готовы предоставлять избирателям самую актуальную информацию о выборах с помощью Единого информационного центра, который будет организован на базе информационного агентства "Татар-информ"», – сообщил он.

До открытия избирательных участков остаются считанные часы. Со всей республики приходят сигналы об их готовности, добавил Кондратьев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выборы депутатов Госдумы – очень важное мероприятие, к которому приковано большое внимание, в том числе со стороны средств массовой информации, подчеркнул руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«За эти три дня мы проведем в нашем едином информационном центре 19 пресс-конференций. С журналистами встретятся социологи, политологи, представители общественных организаций и эксперты разных уровней. Будем рассказывать жителям республики, как проходят выборы в Татарстане», – пояснил он.

Аккредитацию для освещения выборов в этом году получили более 470 журналистов в Татарстане, что стало рекордным.